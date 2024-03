Effetto Venezia 2024 dedicato alla terra e al mare. Di Michele direttrice artistica

Nella foto principale Grazia Di Michele, direttrice artistica di Ev 2024, e il sindaco Salvetti

Grazia Di Michele: "Scrivo, canto, suono, insegno e sono musico terapeuta. Da oltre trent’anni mi occupo di questo". Noa, Eugenio Bennato e Ziad Trablesi i primi tre nomi annunciati. Per avanzare proposte artistiche scrivere a [email protected]

“Scrivo, canto, suono, insegno e sono musico terapeuta. Da oltre trent’anni mi occupo di questo e quando mi è stato proposto sono stata subito entusiasta e lo sono stata ancora di più dopo aver conosciuto sindaco e staff”. A dirlo è Grazia Di Michele, la direttrice artistica di Effetto Venezia 2024 presentata stamattina da Fondazione Lem alla presenza del sindaco Salvetti. “Un incarico che ho accettato molto volentieri perché parleremo di musica in tutte le sue possibilità”. Il titolo dell’edizione di quest’anno, dal 31 luglio al 4 agosto, è La musica dal mondo: suoni di terra e di mare. “Sono convinta che il tema del mare sia perfetto per una città come Livorno”. “Il primo nome che posso annunciare – prosegue Di Michele – è Eugenio Bennato, che ha chiamato il suo nuovo tour proprio come il titolo che ho scelto per Effetto Venezia 2024. Ma ce ne saranno tanti altri di artisti, come Noa e Ziad Trablesi, che verranno da fuori e tanti colleghi che hanno sempre avuto attenzione per cosa succede intorno. La musica viaggia nell’aria, non ha confini e prima o poi arriva. “Suoni di terra e di mare”, mi è stato ispirato da Livorno come uno di quei luoghi che stanno sulla terraferma ma hanno il mare davanti e per questo sono sempre pronti all’accoglienza, a mescolare e mescolarsi”. Marco Bruciati, direttore artistico di Effetto Venezia 2023: “Considerando la “curvatura” musicale che l’amministrazione comunale ha deciso per Effetto Venezia di quest’anno ritengo sia stato individuato un profilo di assoluto rilievo per mantenere il livello raggiunto dalla manifestazione. Personalmente ho dato disponibilità alla nuova direzione artistica per curare una sezione dedicata al cinema. Realizzerò, inoltre, un progetto di racconto visivo di quarant’anni di Effetto Venezia partendo dalle prime edizioni degli anni Novanta per arrivare alla documentazione di quella 2024″. Per avanzare proposte artistiche scrivere a [email protected].

