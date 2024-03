Eleonora di Masterchef alla libreria di Porta a Mare

Eleonora Riso, la livornese che ha vinto la 13ª edizione di MasterChef Italia, sarà ospite alle Officine Storiche di Porta a Mare, a Livorno il 16 Marzo alle 16.30, per un esclusivo Meet & Greet e firmacopie del suo libro “Laboratorio di Sapori – 80 ricette ganzissime”!

Porta a Mare ospita, nella prestigiosa location delle Officine storiche, Eleonora Riso, vincitrice dell’ultima edizione del famoso talent show culinario “Master Chef” Italia.

Eleonora, nata e cresciuta a Collesalvetti, nella provincia di Livorno, dopo un’esperienza vissuta in Francia decide di tornare a Firenze e inizia lavorare come cameriera in un noto ristorante. La cucina è una delle sue più grandi passioni e i suoi piatti, per lo più vegetariani e vegani, sono legati alla tradizione: ricchi di sapori e spezie.

La cucina è molto più di una semplice attività culinaria: è un palcoscenico per la creatività, un laboratorio di esplorazione e un’opera d’arte in continua evoluzione. È uno spazio dove le idee prendono vita, e si possono assaporare, dove la curiosità diventa la bussola che ci guida verso nuove frontiere gastronomiche, e dove le emozioni diventano gli ingredienti delle nostre ricette. In questo libro, – dice Eleonora – ho raccolto le mie esperienze e le mie scoperte culinarie, e chissà che non possano invogliare anche voi a esplorare nuove frontiere in cucina. Ogni ricetta, ogni gesto, è un invito a lasciarsi trasportare dalla creatività e dal piacere di sperimentare. Come in un vero e proprio laboratorio di sapori.

“È un onore per noi ospitare un talento così eccezionale, peraltro nato a pochi passi da qui – affermano i responsabili di Porta a Mare – e questo evento sottolinea il nostro impegno nel proporre esperienze uniche e di qualità ai nostri visitatori, arricchendo la loro visita con momenti di puro divertimento culinario e scoperta.”

Porta a Mare continua ad essere un punto di riferimento importante per la città ed è pronta ad accogliere tutti i Livornesi, per vivere insieme dei momenti unici. Il Calendario eventi 2024 è in continua evoluzione. Tutte le iniziative vi aspettano sul sito, i canali social e la newsletter di Porta a Mare.

L’evento è gratuito e riservato esclusivamente ai possessori del libro.

