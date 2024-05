Essere fotografa di news, al Museo della Città la mostra di Laura Lezza

Venerdì 31 maggio alle 17.30 l’ultimo incontro della rassegna a tema fotografia “Profondità di campo”. La partecipazione è gratuita

di Michelangelo Sarti

Venerdì 31 maggio alle 17.30 al Museo della Città di Livorno, Laura Lezza, fotografa e fotoreporter, presenta “Essere fotografa di news” per l’ultimo incontro della rassegna “Profondità di campo”. Introduce Sarah Bovani.

Laura Lezza è una partigiana della fotografia. Livornese di adozione e nata più a sud, a Nola. Ha vissuto in molte città d’Italia con la sua famiglia e considera la sua laurea in filosofia a Pisa su Giordano Bruno e il dottorato di ricerca anche la sua unica scuola di fotografia. La fotografia ha iniziato ad amarla sin da bambina, circondandosi di immagini. Ventenne riceve in regalo dal nonno la sua prima macchina fotografica reflex e da allora non smette di fotografare. Al G8 di Genova decide che sarebbe diventata una fotografa. Inizia a lavorare per il quotidiano locale il Tirreno, poi per Repubblica. Dal 2009 lavora con l’agenzia internazionale Getty Images, come fotografa di news. Negli anni segue eventi internazionali e nazionali, pubblicando quotidianamente sui più importanti giornali e riviste della stampa italiana ed estera. Collabora regolarmente con importanti settimanali e le sue fotografie sono apparse su molte copertine e libri. La sua linfa vitale sono le news e la cronaca quotidiana, locale e internazionale. Si è occupata anche della guerra in Afghanistan, Kosovo, del naufragio della Costa Concordia, di campagne elettorali e politica italiana, della pandemia sin dai primi giorni. Negli ultimi anni segue con grande interesse tematiche ambientali e i giovani ambientalisti. Da molti anni lavora anche a lunghi racconti: Curva Nord, sul mondo della tifoseria di calcio di Livorno, la Festa dei Gigli di Nola e Maschiopoli, sulla rappresentazione delle donne. Ha avuto mostre personali in musei e gallerie, installazioni pubbliche urbane e partecipato a mostre collettive. Realizza da anni campagne immagine per istituzioni italiane e progetti fotografici urbani su varie tematiche ambientaliste. Dal 2023 collabora con la galleria d’arte di Firenze Crumb Gallery. Vive dentro il porto mediceo di Livorno con il marito e da questo porto parte e ritorna.

La partecipazione è gratuita.

INFO:

Museo della Città di Livorno

Telefono 0586/ 824551 – 824552

Email: [email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

