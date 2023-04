(1) Allegati (1) LA LISTA E LE MOTIVAZIONI DEI PREMIATI

Festa della Polizia: i nomi dei premiati

Il Corpo della Polizai di Stato festeggia il 171° anniversario della sua fondazione. Lodi per 15 poliziotti livornesi: tra le motivazioni i salvataggi di vite umane. Ecco chi sono i premiati

La Polizia di Stato ha celebrato il 171° anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest’anno ha avuto una manifestazione nazionale, nella giornata del 12 aprile, nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare la lista e le motivazione degli agenti premiati).

Una giornata volta a convalidare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre”.

Il presidente della Repubblica concederà quest’anno la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili.

Anche a Livorno la Polizia ha festeggiato questo importante anniversario. Subito presto al mattino la cerimonia degli onori ai caduti con la deposizione di una corona nell’Area della Memoria in via Fiume davanti all’ingresso della questura. Poi, a seguire, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la cerimonia commemorativa dei 171 anni della Fondazione della Polizia di Stato insieme all’A.N.P.S. sezioni di Livorno e Cecina. Presenti con la polizia, tre classi dell’istituto scolastico Benci/Borsi accompagnate dai loro insegnanti e la Fanfara dell’Accademia Navale, che ha magistralmente allietato la cerimonia. Consegnate al personale della Polizia di Stato di diverso ruolo ben 15 “lodi” per essersi adoperati nel salvataggio di vite umane, con grande soddisfazione del vicario del questore Alfredo Matteucci. Successivamente sono state consegnate 5 medaglie di commiato al personale in quiescenza nell’anno in corso.

