Fine settimana al Museo della Città di Livorno tra arte e storia
Si rinnova l'iniziativa che consente l'ingresso gratuito al Museo della città in piazza del Luogo Pio e al Museo Mediceo in via San Jacopo in Acquaviva
Il 1° marzo, prima domenica del mese, si rinnova l’iniziativa che consente l’ingresso gratuito al Museo della città, in piazza del Luogo Pio 19, e al Museo Mediceo, in via San Jacopo in Acquaviva 67. Al Museo della Città, inoltre, sarà l’ultimo giorno per visitare l’esposizione “Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant’altro”, dedicata al celebre periodico di satira in vernacolo livornese: in mostra 200 locandine che raccontano la storia della rivista dal 1982 al 2025. Nel fine settimana al Museo della città tornano anche le visite guidate a partenza garantita. Appuntamento sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo alle ore 17.00 per visitare in compagnia di una guida esperta la Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna del museo. La vista ha il costo di 3 €. Si consiglia la prenotazione anticipata.
Il Museo della Città di Livorno, propone per il prossimo fine settimana due appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio storico e artistico cittadino, con visite guidate alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.
Sabato 28 febbraio, alle ore 17.00, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna.
Il costo della visita è di 3 euro, oltre al biglietto di ingresso al Museo.
Domenica 1° marzo, in occasione della Prima Domenica del Mese, l’ingresso al Museo della Città e al Museo Mediceo sarà gratuito.
Alle ore 17.00 è in programma la visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna: in questo caso il costo è di 3 euro per la visita, mentre l’ingresso al Museo è gratuito.
Un’opportunità per cittadini e visitatori di approfondire la conoscenza delle collezioni museali e riscoprire, attraverso opere e testimonianze, le radici storiche e artistiche del territorio.
[email protected]
Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio
Piazza del Luogo Pio 19
Tel: 0586 824551 – [email protected]
