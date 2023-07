Un fine settimana tra divertimento e beneficenza ai Bagni Lido

Sabato 22 alle ore 21.30 il Pool Party in piscina con balli di gruppo e discoteca e domenica 23 pomeriggio la nuotata di beneficenza Un tuffo per la vita per le Cure Palliative

Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento e della beneficenza quello del 22 e 23 luglio ai Bagni Lido. Sabato 22 alle ore 21.30, come da calendario del Lido Festival 2023, si svolgerà il Pool Party in piscina con balli di gruppo e discoteca. Domenica 23 pomeriggio è in programma la nuotata di beneficenza Un tuffo per la vita. Il costo dell’iscrizione (5 €) sarà completamente devoluto all’associzione Cure Palliative che dalle 10,30 di domenica all’ingresso dello stabilimento balneare sarà presente con uno stand. La sicurezza dei partecipanti sarà assicurata dalla Croce Rossa Comitato di Livorno. “Stiamo cercando di organizzare un calendario di eventi a 360 gradi – spiega Nicola Ganni – Ricordo a questo proposito che tutti i sabati e le domeniche pomeriggio e il lunedì sera si svolge l’animazione per i ragazzi e importanti novità sul campo dell’eco sostenibilità stanno arrivando in collaborazione con il Comune e l’assessora Cepparello”.

