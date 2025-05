Funicolare gratuita la domenica dal 4 maggio al 26 ottobre

L’assessora Cepparello: "La funicolare deve diventare un’attrazione turistica importante per rilanciare il quartiere di Montenero"

Funicolare gratuita nelle domeniche dal 4 maggio al 26 ottobre: questa l’iniziativa adottata dal Comune di Livorno in collaborazione con AT Autolinee Toscane in occasione del Giubileo 2025. “Questa iniziativa – dichiara l’assessora alla Mobilità sostenibile Giovanna Cepparello – rientra nella strategia dell’Amministrazione per rilanciare e valorizzare il trasporto pubblico. La funicolare deve diventare fra le altre cose un’attrazione turistica importante, che contribuirà a rilanciare anche il quartiere di Montenero. Abbiamo maturato questa decisione nell’ambito di un confronto con il Consiglio di Zona, che ringraziamo per la collaborazione”.

