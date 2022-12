Fuochi d’artificio in Terrazza per San Silvestro

Spettacolo pirotecnico organizzato da Fondazione Lem. L'ultimo risale al 2019 in piazza della Repubblica. Il cartellone degli eventi (piazze, locali) sarà reso noto nelle prossime ore

Fuochi d’artificio alla Terrazza Mascagni per San Silvestro. L’ultimo spettacolo pirotecnico per San Silvestro è stato nel 2019 in piazza della Repubblica. Quest’anno quindi il ritorno sul lungomare. I fuochi, a cura della Fondazione Lem, inizieranno a mezzanotte e saranno posizionati sulla striscia di asfalto al di là della spalletta. Non mancheranno gli eventi cittadini. Il cartellone sarà reso noto nelle prossime ore.

notizia in aggiornamento

