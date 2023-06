Garibaldissima, la piazza dei mille eventi. Il programma

Tutti gli eventi saranno liberi e gratuiti. Appuntamento in piazza Garibaldi a partire da martedì 20 con Le 5 e Carlo Bosco, una serata in musica con le fantastiche voci di Alessandra Renai, Francesca Fraschi, Azzurra Vellutini, Chiara Fioretti e Sara Scassa. Il programma completo

Piazza Garibaldi torna ad animarsi con 18 date spalmate su sei settimane d’estate per la terza edizione di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi.

Clicca qui per consultare il programma completo della manifestazione.

Sottolinea l’assessore al turismo Rocco Garufo: “Tenere viva l’attenzione sulla piazza creando socialità, spettacolo, cultura e aggregazione in una zona della città che ha difficoltà: è stato questo l’obiettivo di Garibaldissima sin dalla sua nascita avvenuta tre anni fa. Il quartiere si anima e torna ad essere vissuto dai residenti che hanno mostrato, negli anni, di gradire l’iniziativa che sarà consolidata così come altre simili”.

Afferma Adriano Tramonti, responsabile eventi, promozione e Ambito di Fonda0zione LEM: “La prima novità di Garibaldissima 2023 è che la manifestazione torna in mano alla Fondazione LEM dopo la partentesi dello scorso anno con Fondazione Goldoni. La seconda è che riprende la durata di sei settimane come nel 2021 quando l’abbiamo inaugurata. L’edizione di quest’anno vedrà anche un incremento del numero di sedie ed una brandizzazione complessiva del quartiere”. “Tengo a ringraziare la Fondazione LEM per avermi permesso di costruire un percorso che ha coinvolto gli abitanti del quartiere intorno a proposte di spettacolo di qualità – ha esordito il direttore artistico Claudio Marmugi – La risposta, fin dall’inizio, è stata positiva e coinvolgente tanto che, lo scorso anno, alcuni abitanti hanno sentito il bisogno di comunicare la propria posizione leggendo sul palco un comunicato sullo spettacolo presentato il giorno prima. Questo fa di Garibaldissima una sorta di condominio, un luogo di incontro da cui quest’anno passeranno artisti di Zelig, musicisti e cantanti di valore, spettacoli di prosa e di cabaret”.

La rassegna mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità. Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Si parte martedì 20 giugno e si va avanti fino a giovedì 27 luglio. Ogni martedì, mercoledì e giovedì per sei settimane consecutive riflettori accesi in piazza con una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.

Ma non è finita, quest’anno arriva la novità di Effetto Garibaldi: nell’ultimo fine settimana della rassegna, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio, il quartiere sarà in festa con spettacolazione e bancarelle lungo le strade che portano da piazza Garibaldi a piazza dei Mille. Una chiusura in bellezza per una rassegna ormai entrata nel cuore degli abitanti del quartiere.

Come già avvenuto in occasione della Settimana Velica Internazionale e per Straborgo, anche il manifesto di Garibaldissima riporta una sezione in Comunicazione aumentativa e alternativa in risposta alla proposta dell’Associazione Autismo Livorno. Si tratta di un sistema di simboli che permettono a persone con difficoltà di linguaggio verbale di comunicare. Spesso sono riquadri con all’interno un simbolo e il testo che rappresenta. La scelta della Fondazione LEM è di applicare questo tipo di comunicazione a tutti i suoi strumenti promozionali.

Condividi: