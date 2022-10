Giornata AMACI e FAMU al Museo di Città. Weekend all’insegna della sostenibilità e delle famiglie

Sabato 8 ottobre il Museo della Città di Livorno aderisce alla diciottesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. L’iniziativa, a ingresso gratuito e partecipazione gratuita , contempla una visita guidata speciale per giovani e adulti alle 18 dal titolo Piero Gilardi e l’ambiente “incontaminato” che si lega ai temi dell’ecologia e della sostenibilità seguendo le linee guida nazionali.

Domenica 9 ottobre alle ore 17:00 con l’adesione al FAMU – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo verrà invece proposta un’attività didattica declinata sui temi della mostra La più bella del mondo. Nave Amerigo Vespucci: Diversi ma uguali… E uniti sotto una stessa bandiera! Coraggio, resistenza e soprattutto spirito di squadra sono le qualità che contraddistinguono i migliori equipaggi, perché l’unione fa la forza. Proprio come i giovani ufficiali, che trascorrono insieme un’esperienza incredibile sull’Amerigo Vespucci, anche i nostri visitatori vivranno la loro avventura con una visita guidata in mostra e un laboratorio in cui sceglieranno i simboli e i colori della bandiera che li rappresenta. Il fascino del mare, gli animali, reali o fantastici, righe, stelle o forme geometriche… Tutto questo ci ricorderà quanto siamo forti insieme, unendo le caratteristiche uniche che ognuno di noi porta con sé.