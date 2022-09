Giornate Europee del Patrimonio, un weekend tutto da vivere al Museo della Città

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 24 e domenica 25 settembre, al Museo della Città di Livorno sono in programma due giornate di eventi rivolti a visitatori di tutte le età dedicate alla mostra fotografica sulla nave scuola Vespucci.

Sabato 24 settembre ore 18 – L’equipaggio del Vespucci sarà presente al Museo per un incontro in cui i comandanti e gli allievi ufficiali racconteranno la vita quotidiana sul celebre veliero: la navigazione seguendo le stelle, le tempeste, le gioie e la fatica, ma soprattutto i momenti di condivisione sulla nave più bella del mondo.

In occasione dell’evento, sono in programma: due visite guidate, alle ore 17:00 e alle ore 19:00 gratuite

Domenica 25 settembre ore 17 – Spazio alle famiglie con Robert Dudley in scena – Sulle orme dei grandi esploratori, una visita guidata con letture in cui verranno raccontate le vite e le conquiste dei più celebri navigatori del passato.

MOSTRE

La più bella del mondo, Nave Amerigo Vespucci

Eccellenza italiana nel mondo, amica dei livornesi, che da generazioni la osservano varie volte all’anno in porto, l’Amerigo Vespucci è protagonista di questa mostra, simbolo dell’amicizia che lega la città alla prestigiosa Accademia Navale, e apertura di un percorso di respiro nazionale e internazionale sul veliero più famoso del mondo. La mostra espone opere di due fotografi di calibro internazionale, Maki Galimberti e Massimo Sestini, con la curatela di Carla Bardelli e la direzione artistica di Alberto Pejrano.

Piero Gilardi. Tutto ciò che è, è nella natura

Classe 1942, Gilardi è uno degli artisti italiani viventi più noti a livello internazionale, capace già nel 1965, appena ventitreenne, di stravolgere le regole della pittura e della scultura fornendone una commistione nei suoi cosiddetti Tappeti-Natura: frammenti di ambienti naturali riprodotti intagliando un materiale mai prima utilizzato in arte come il poliuretano espanso, lavorato per mezzo dell’utilizzo di forbici e taglierini. La mostra è curata da Gianni Schiavon e il collettivo The Musketeers, in collaborazione con Galleria Giraldi, Fondazione Centro Studi Piero Gilardi e Gufram.

Gli eventi al Museo della Città di Livorno sono organizzati dal Comune di Livorno e Coop. Itinera in collaborazione con Agave e CoopCulture.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ATTIVITA’ – Incontro con l’equipaggio della nave Vespucci – Sala Grande Rettile visite guidate alla Mostra Vespucci.

Per chi: giovani e adulti

Quando: sabato 24 settembre ore 18:00; visite guidate ore 17:00 e 19:00.

Costo: Ingresso gratuito.

Visita guidata con letture Robert Dudley in scena – Sulle orme dei grandi esploratori – Mostra Vespucci

Per chi: famiglie

Quando: domenica 25 settembre ore 17:00

Costo: 2 € a partecipante (visita guidata) + biglietto di ingresso in mostra (intero 5 €; ridotto 3 €)

prenotazione anticipata consigliata

Visite guidate a orario fisso mostre Vespucci e Gilardi

Per chi: giovani e adulti

Quando: sabato e domenica, Vespucci ore 20:00; Gilardi h 21:00

Costo: 2 € a partecipante per mostra + biglietto di ingresso

Vespucci (intero 5 €; ridotto 3 €)

Gilardi (intero 4 €; ridotto 2 €)

cumulativo mostre Vespucci + Gilardi 8 €

prenotazione consigliata

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Museo della Città – Piazza del Luogo Pio, 19; 0586824551.

[email protected]

[email protected]

