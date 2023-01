Giorno della Memoria. Al Musmed in scena “Inferno Treblinka”

di Giacomo Niccolini

Sabato 28 gennaio alle 17 all’interno della Sala del Mare del Museo di Storia Naturale e del Mediterraneo in via Roma, 234, in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2023, si terrà lo spettacolo di Petrucci & Volcan “Inferno a Treblinka”.

Voce narrante: Elena Natucci. Violoncelli: Andrea Volcan, Emma Biglioli, Giacomo Petrucci, Lavinia Golfarini. Elaborazione testi di Andrea e Giulia Volcan. Trascrizioni musicali di Giacomo Petrucci.

Per celebrare il Giorno della Memoria 2023 il Museo da voce a giovani talenti per uno spettacolo musico-teatrale che attraverso le parole e la musica ricorda i terribili eventi del XX secolo.

Rivivremo l’ultima ora di vita di un deportato nel campo di sterminio di Treblinka: dall’arrivo in treno fino alle camere a gas…. La voce narrante di Elena Natucci rievoca quei drammatici momenti attraverso la lettura del testo liberamente tratto dall’opera letteraria di Vasilij Grossman: “L’inferno di Treblinka”.

Queste lucide e cruente pagine – scritte da chi ha conosciuto di persona i pochissimi testimoni sopravvissuti e i carnefici di quel luogo – si concludono con i versi struggenti di una delle poesie di Itzhak Katzenelson, poeta e vittima della Shoah. Durante lo spettacolo le parole lasciano il posto al suono del quartetto di violoncelli e ai temi ebraici più celebri del repertorio violoncellistico, lasciando alla musica ciò che le parole non possono esprimere. Le musiche, adattate per quartetto di violoncelli, sono di Bach, Bloch, Messiaen, Bruch e Williams. I testi sono liberamente tratti da: V. Grossman e Katzenelson. Ingresso costo 10 euro. Prenotazione consigliata.

