Gli attori della Mayor Von Frinzius all’Armando Picchi per Livorno-Grosseto

Gli attori della Mayor Von Frinzius, infatti, questa domenica invaderanno lo stadio per incitare tifosi e calciatori della propria squadra del cuore con un giro della curva ed uno dei loro balli che da anni è portato in spettacoli e lezioni aperte come “danza di guerra”

Sorpresa lusinghiera la telefonata fatta a Lamberto Giannini da Igor Protti per proporre la presenza della Compagnia Mayor Von Frinzius alla partita in programma tra Livorno e Grosseto di domenica 23 ottobre, sorpresa accettata con grande piacere.

Gli attori della Mayor Von Frinzius, infatti, questa domenica invaderanno lo stadio per incitare tifosi e calciatori della propria squadra del cuore con un giro della curva ed uno dei loro balli che da anni è portato in spettacoli e lezioni aperte come “danza di guerra”.

Lo stretto legame tra Lamberto, la Compagnia, la squadra ed Igor Protti, personaggio considerato una divinità irraggiungibile all’interno dell’ambiente Mayor Von Frinzius e non solo, va avanti da molti anni.

Protti infatti partecipò come ospite d’onore allo spettacolo Agàpe del 2012, e dopo 12 anni i luoghi si scambiano per continuare ad emozionare la nostra città.

Condividi: