Goldonetta. Beatrice Valente Jazz Quartet in “Fly”

La Rassegna di Musica da camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, dedica alcuni dei suoi nove appuntamenti ad espressioni artistiche diverse dalla musica classica attraverso formazioni ospiti: è il caso della musica jazz che sarà protagonista con Beatrice Valente Jazz Quartet in Fly , giovedì 20 novembre alle 21 in Goldonetta.

Il quartetto, guidato dalla contrabbassista e cantante Beatrice Valente, propone un viaggio sonoro che fonde l’eleganza senza tempo degli standard jazz con l’emozione di brani inediti. Al centro, “Fly”, il brano originale che dà il nome al progetto, simbolo di leggerezza e libertà musicale. Un concerto dove passione, improvvisazione e armonie avvolgenti ti faranno “volare” sulle ali del jazz.

Il programma: Walter Donaldson My baby just cares for me, Djavan Flor de Lis Pino Daniele Quando, Beatrice Valente Fly (Valente), Antonio Carlos Jobim Chega de saudade (no more blues) Duke Ellington It don’t mean a thing, Carlos Lyra Influencia do jazz, Sergio Endrigo Io che amo solo te, Ariel Ramirez Alfonsina y el mar, Djavan Serrado.



Con Beatrice Valente contrabbasso e voce Ergio Valente pianoforte Massimo Barrella chitarra Rocco Sagaria batteria

Beatrice Valente classe 93, è una contrabbassista, bassista e cantante italiana.

Nel 2010 da vita al suo progetto Beatrice Valente quartet, si esibisce in importanti jazz club i festival taliani e internazionali tra cui: Pozzuoli Jazz Festival, Pomigliano Jazz Festival, Summer Live Tones, Barga Jazz Festival, Jazz Per l’Aquila, Polistena Jazz Festival, Bèlvarosi festival di Budapest, Festival dei due Mondi di Spoleto, International Bach Festival di Las Palmas de Gran Canaria, Spagna, al Bodrum Castle in Turchia, Fermo Jazz e altri. Vincitrice di diversi premi tra cui il premio Bruno Rotoli , il Premio “Arte in Movimento” sez “Best talent, musica Jazz”. È regolarmente invitata nell’ambito di trasmissioni televisive tra cui il “Concerto di Pasqua” di Rai2, il “Concerto dell’Epifania” di Rai1, al programma televisivo “Questa è vita” di Tv2000 e Italia’s got talent.

Biglietti: posto unico numerato € 5 (€ 2 per gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e per i vecchi abbonati a Classica con Gusto), in vendita presso la biglietteria del Goldoni giovedì ore 10-13 e dalle ore 17.

