Goldoni. Corpo, voce, parola: strumenti per insegnare il laboratorio teatrale pensato per i docenti

Gli insegnanti sono il cuore pulsante della scuola e, dopo i genitori, sono le persone che incidono maggiormente nella formazione di un giovane, riuscendo a stimolare la sua curiosità e ad accrescere le sue passioni e interessi

Gli insegnanti sono il cuore pulsante della scuola e, dopo i genitori, sono le persone che incidono maggiormente nella formazione di un giovane, riuscendo a stimolare la sua curiosità e ad accrescere le sue passioni e interessi. Il loro mestiere richiede molte competenze tecniche: chi insegna deve preparare le lezioni, preparare i compiti, costruire relazioni per mantenere in equilibrio il rapporto tra alunni, famiglie, comunità, contenuti, bisogni e motivazioni. E’ una professione che si deve svolgere con cuore e anima, ingredienti imprescindibili per l’elemento contrassegnante l’attività di un docente, che è quello di saper raccontare una storia: che si chiami letteratura, algebra o geografia non ha importanza, è solo e sempre una storia da raccontare. Tutti gli insegnanti nello svolgere questa loro importantissima funzione sono di fatto degli attori che stanno di fronte a un pubblico (la loro classe), che devono gestire e dosare le emozioni, che devono usare la voce e il linguaggio non verbale per cercare di trasmettere nel modo più empatico possibile il loro racconto.

Proprio grazie a questa edotta affinità il percorso proposto dalla Fondazione Teatro Goldoni, che inizierà lunedì 27 ottobre e terminerà a maggio, intende trasferire i fondamentali del linguaggio teatrale agli insegnanti: utilizzo corretto della voce, consapevolezza della gestualità corporea, della comunicazione verbale, della relazione comunicativa con l’altro, tutti strumenti che riteniamo decisivi nell’agevolare la professione del docente stesso. L’intenzione è quella di formare educatori maggiormente consapevoli dell’importanza della propria espressività ma anche promuovere l’insediamento di una comunità di docenti che, dopo aver condiviso l’esperienza formativa, sappia “vivere” gli spazi del Teatro Goldoni nelle occasioni di incontri, stage, full immersion creati e pensati proprio per loro, inoltre, gli iscritti al laboratorio avranno prezzi agevolati per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli delle stagioni di prosa, lirica e concerti.

Il percorso della durata di 60 ore prevede lezioni sul movimento (12 ore) condotte da Chelo Zoppi, lezioni sulla voce (14 ore) tenute da Niki Mazziotta e lezioni sulla parola e la comunicazione (14 ore) condotte da Alessia Cespuglio, il tutto coordinato da Emanuele Gamba che con le restanti ore (20) a maggio condurrà il gruppo verso una mise en espace. Costo 140 €

Le lezioni si svolgeranno di lunedì in orario 16.30/18.30 Le sedi di svolgimento delle lezioni saranno: Teatro Goldoni, Atelier delle Arti.

Inizio: lunedì 27 ottobre ore 16.30 c/o Teatro Goldoni. Per maggiori dettagli visitare il sito del Teatro www.goldoniteatro.it nella sezione Formazione/Laboratori, dove sarà possibile scaricare il modulo di iscrizione da inviare entro giovedì 23 ottobre, oppure contattare l’ufficio Laboratori: mail [email protected] 0586 204206/225.

Condividi:

Riproduzione riservata ©