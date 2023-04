Goldoni. Corso di Fotografia di scena condotto da Paolo Bonciani

Scopri i segreti della fotografia di scena corso di 50 ore. Per informazioni e iscrizioni al corso: Paolo Bonciani 335.6081962 - [email protected]il.com.

Inizia martedì 18 aprile alle 21, il corso di fotografia di scena tenuto da Paolo Bonciani e organizzato dal Teatro Goldoni. Le prime lezioni saranno dedicate alla conoscenza ed alle potenzialità degli allievi, verranno monitorate le loro capacità tecniche, le loro ispirazioni, la loro attrezzatura e verranno ritracciate le basi della fotografia analogica e soprattutto digitale. Per rendere più dinamico il corso alle lezioni teoriche si alterneranno le esercitazioni pratiche in esterni e nell’ambito delle strutture del teatro. Le lezioni proseguiranno nel loro sviluppo attraverso la conoscenza dell’importanza del taglio e dell’inquadratura, rivolta in particolare, alla foto di scena, sarà possibile infatti, effettuare riprese nel corso dei vari laboratori gestiti dal teatro stesso ed effettuare scatti durante le prove di alcuni spettacoli.

Le lezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 21 alle 23, da maggio fino a giugno il calendario sarà modulato in base alla programmazione degli spettacoli.

