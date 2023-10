Guida all’ascolto nuovo e attesissimo album dei Rolling Stones

Riprendono dopo la pausa estiva da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, gli incontri con la musica, tra storia, aneddoti e ascolto, a cura dell’Associazione Only Music Can Save Us. Venerdì 20 ottobre, ore 18.00, Stefano Lucarelli e Massimo Volpi proporranno la guida all’ascolto del nuovo e attesissimo album dei Rolling Stones “Hackney Diamonds”.

L’album, disponibile da Symphony già da venerdì 20 ottobre, è il primo disco di inediti degli Stones dai tempi di A Bigger Bang del 2005 cui è seguito l’album di cover Blue & Lonesome.

Hackney Diamonds è prodotto da Andrew Watt, noto per i lavori con Post Malone, Eddie Vedder solista (col quale è stato in tour), Iggy Pop (anche nel suo supergruppo), Ozzy Osbourne, Elton John.

L’Album contiene 12 pezzi ed è stato registrato in vari studi tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis di Londra, i Sanctuary di Nassau, gli Electric Lady e gli Hit Factory/Germano di New York. La grafica è stata realizzata da Paulina Almira.

Il batterista Charlie Watts appare su due tracce Mess It Up e Live By The Sword. In quest’ultima al basso anche l’ex Stones Bill Wyman, e poi Lady Gaga alla voce e Stewie Wonder al piano e tastiere. Un altro pezzo Bite My Head Off ospita Paul McCartney al basso, mentre in Get Close e Live By The Sword al pianoforte Elton John.

Diverse le versioni disponibile: Cd Boxset (Cd+Bray+Book 64 Pp) Lenticular Cover Deluxe Ltd.Ed; Lp Vinile Crystal Clear Vinyl Ltd.Ed; LP Vinile Nero; CD Digipack Deluxe edition; CD Jewelcase.

L’ascolto dell’album (in vinile) avverrà grazie alla collaborazione con Albizzati Hi-Fi che metterà a disposizione uno dei suoi bellissimi impianti.

