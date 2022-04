I pomeriggi della biblioteca al Vespucci. Oggi alle 18 si presenta il libro di Battiston

Pietro Battiston, ricercatore al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma, presenta il libro: "La responsabilità di rete". Conversano con l'autore Giuseppe Nicolosi, docente di Diritto ed Economia presso il Vespucci Colombo stesso, e Dinora Mambrini, docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Enriques

Mediagallery

Nuovo appuntamento con “I pomeriggi della biblioteca”: venerdì 29 aprile, alle 18 in Aula Magna del Vespucci Colombo in via Chiarini a Livorno, Pietro Battiston, ricercatore al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, presenta il libro: “La responsabilità di rete”. Conversano con l’autore Giuseppe Nicolosi, docente di Diritto ed Economia presso il Vespucci Colombo stesso, e Dinora Mambrini, docente di Matematica e Fisica presso il Liceo Enriques.

La crisi finanziaria che tra il 2007 e il 2008 ha sconvolto l’economia mondiale, portando alla bancarotta istituti finanziari del calibro di Lehman Brothers; l’epidemia di Covid-19 scoppiata a fine 2019, e prima ancora quella di Ebola che tra il 2014 e il 2016 aveva messo in ginocchio l’Africa Occidentale; il dilagare di fake news, in occasione delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e in successivi appuntamenti con le urne, orchestrate da finti account Twitter comandati da bot russi e finite al centro dell’attenzione dei mezzi di informazione «tradizionali»: questi sono fenomeni che possono di primo acchito sembrare completamente diversi, ma che in realtà, a uno sguardo più attento, rivelano caratteristiche molto simili. Il nostro mondo è infatti permeato da connessioni di rete, di cui non sempre siamo consapevoli.

Tali meccanismi però non sfuggono agli studiosi che nella teoria delle reti hanno visto uno strumento per interpretare e controllare fenomeni economici e sociali cruciali, quelli che negli ultimi vent’anni hanno dominato lo spazio dei media. Questo saggio invita a un viaggio che porta a una nuova consapevolezza della presenza delle reti nella nostra quotidianità – e della responsabilità che deriva dal farne parte.