Il cacciucco in gara al Brodetto Fest per il titolo di migliore zuppa di pesce d’Italia

Foto Silvia Petrucci

Il livornesissimo cacciucco partecipa alla Gara Nazionale delle zuppe di pesce a Fano e rappresentando la Toscana sfiderà altre 5 ricette di altrettante regioni di Italia. A cucinare il cacciucco è stato scelto Simone "Il Bocca" De Vanni. Tramonti: "Partecipare significa promuovere il nostro territorio"

Si chiama Brodetto Fest ed è l’evento che da 21 anni il comune di Fano e la Confesercenti Pesaro-Urbino dedicano alla zuppa di pesce tipica delle Marche: il Brodetto. Quest’anno la manifestazione si terrà da giovedì 1 a domenica 4 giugno e si aprirà al resto d’Italia con una novità assoluta: la Gara Nazionale delle zuppe di pesce: una sfida all’ultimo assaggio tra Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Veneto e Toscana per decretare la zuppa di pesce migliore d’Italia. In rappresentanza della nostra regione non poteva che esserci la più famosa delle preparazioni regionali di pesce: il livornesissimo cacciucco. A valutare i differenti tipi di ricetta sarà una giuria d’eccezione composta da Paolo Marchi (Identità Golose), Eleonora Cozzella (Repubblica Sapori) e Luciano Pignataro (Wine&food Blog), con la conduzione di Andrea Amadei. Direttore della manifestazione è Federico Quaranta, esperto enogastronomo, autore e conduttore di “Decanter” su Rai Radio 2 e de “Il Provinciale” in onda su Rai 1 e Rai 2.

Proprio Quaranta, a Livorno per girare una puntata della sua trasmissione televisiva tre mesi fa, ha chiesto al comune di partecipare al contest di Fano ricevendo indietro una risposta positiva dall’assessorato al turismo che non ha voluto lasciarsi sfuggire l’occasione di valorizzare la nostra ricetta. “Partecipare a questo evento rappresenta un modo per promuovere il nostro Cacciucco e, dunque, la nostra città – afferma l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo – Il Brodetto Fest costituisce infatti un contesto di visibilità nazionale che abbiamo voluto utilizzare per riaffermare la qualità della nostra ricetta più nota. Per questo abbiamo accolto con piacere l’invito di Federico Quaranta, demandando alla Fondazione Lem l’organizzazione della nostra trasferta nelle Marche. La scelta di Simone De Vanni, che tutti a Livorno conoscono come Il Bocca, è legata sia alla qualità della sua cucina che alla spontaneità e alla capacità comunicativa che lo caratterizzano, certi che saprà rappresentare al meglio l’identità di Livorno”. “La mission della Fondazione LEM è la promozione territoriale – sottolinea Adriano Tramonti, responsabile eventi, promozione e Ambito della Fondazione – Aderire all’organizzazione di un’iniziativa come questa significa mettere in atto, come d’altronde facciamo ogni giorno, strategie di promozione del nostro territorio, sia che questo avvenga attraverso gli eventi, che per mezzo di progetti di comunicazione rivolti ai turisti o anche valorizzando le nostre tipicità culinarie, in questo caso grazie ad un grande ambasciatore della cucina livornese come Il Bocca“. Da segnalare che la materia prima sarà di rigorosa provenienza nostrale. Questo per far sì che la ricetta del Cacciucco non venga modificata dall’utilizzo di qualità di pesce differenti da quelli tipici o, quando anche identiche a quelle del Tirreno, con proprietà organolettiche che riflettono le diversità tra il nostro mare e l’Adriatico. La gara si svolgerà al Palabrodetto, una grande tensostruttura del Lungomare del Lido di Fano, e si svolgerà in due momenti: prima le sei regioni si sfideranno a coppie nella giornata di venerdì (a pranzo e a cena) e sabato (a pranzo) con abbinamento della zuppa con un vino che rappresenta la regione; sabato sera verrà invece decretato e premiato il vincitore. Il Cacciucco sarà sottoposto a degustazione proprio sabato 3 giugno. Si tratterà di un vero e proprio cooking show in cui gli sfidanti avranno a disposizione una cucina sul palco e una nel retro dello stesso. Accanto alla giuria “di qualità”, anche una “popolare” composta da una sessantina di assaggiatori che potranno esprimere un voto di preferenza e orientare la scelta del vincitore.

