Il cantante livornese Ayle in gara nel contest per salire sul palco del “Concertone del 1° Maggio”

Attraverso il contest 1M NEXT, il Concerto del Primo Maggio intende selezionare un minimo di 3 artisti che verranno invitati ad esibirsi durante il Concertone di piazza San Giovanni a Roma in diretta Tv su Rai3. Ecco come votare il cantante livornese

Si chiama Elia Faggella, da poco compiuto 18 anni, e in arte si fa chiamare Ayle (nella foto di Fabiano Di Cocco). È lui il giovane autore, portacolori di Livorno, che è in corsa per salire sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Un contest che ha bisogno dei voti online di tanti sostenitori per riuscire ad arrivare nei primi tre giovani che si meriteranno l’onore di calcare la scena su uno dei plachi più ambiti della scena della musica pop italiana (clicca qui per votare la sua canzone).

Ayle trascorre i suoi primi anni di vita tra Roma e Livorno, città dove è cresciuto e dove attualmente vive. All’età di 6 anni, appassionato fin da piccolo alla musica, inizia a frequentare corsi di chitarra, pianoforte, percussioni e violoncello. All’età di 15 anni, dal suo bisogno di comunicare le sue emozioni che a parole non è mai riuscito a descrivere, inizia a scrivere, arrangiare e ad interpretare le sue prime tracce, e capisce che l’unico strumento per esprimersi è attraverso la musica e le canzoni.

Il vincitore assoluto del contest 1M NEXT, proclamato direttamente dal palco del Concertone, avrà inoltre la possibilità di avviare una stretta collaborazione con l’organizzazione del Primo Maggio, affinché l’esibizione in piazza San Giovanni sia solo il principio di un importante percorso di crescita e visibilità. Il contest 1 è ideato e prodotto da iCompany, la società organizzatrice del Concerto del Primo Maggio 2022.

Per votare il “nostro” Ayle c’è tempo fino al 31 marzo. Portiamo un pezzo di Livorno sul palco del Primo Maggio: clicca qui per votare Ayle.