Il premio Oscar Nicola Piovani in concerto al Teatro Goldoni

Appuntamento per martedì 13 dicembre alle 21 al Goldoni. In questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico i percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di Fabrizio De André, di Federico Fellini, Nanni Moretti e Roberto Benigni

E’ iniziata la vendita dei biglietti per l’atteso concerto, “La musica è pericolosa”, che il premio Oscar Nicola Piovani terrà al Teatro Goldoni martedì 13 dicembre, alle 21.

Si tratta di un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena: pianoforte, contrabbasso, chitarra, percussioni, sassofono clarinetto, violoncello e fisarmonica.

In questo viaggio musicale in libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico i percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di Fabrizio De André, di Federico Fellini, Nanni Moretti e Roberto Benigni. La narrazione sarà accompagnata da video di scena che integrano il racconto ma soprattutto dalle splendide immagini che Manara ha dedicato all’opera musicale di Piovani.

I biglietti, posto unico € 28, sono in vendita alla biglietteria del Teatro il martedì e giovedì ore 9/13 e mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e on line su www.goldoniteatro.it.

Condividi: