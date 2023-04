Il programma del secondo giorno al Villaggio della Settimana Velica

Il programma di domenica 23 aprile

Secondo giorno di regate dell’edizione 2023 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno e secondo giorno di attività al Villaggio dello Sport allestito, per conto del Comune di Livorno, dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea. Per la giornata del 23 aprile è prevista la partenza della RAN630, indicativamente per le ore 11.00. Per l’occasione Nave Rizzo uscirà in mare, insieme a Nave Italia che mollerà gli ormeggi intorno alle ore 09.00 per fare rientro in porto alle 13.00 circa. Prendono inizio la Coppia Italia J-24 e il Campionato 420. Giungono a conclusione le regate OPTIMIST zonale presso Castiglioncello e la regata ILCA zonale. Le previsioni meteo-marine indicano vento proveniente da nord-ovest di circa 10 nodi e mare poco mosso.

LA SINTESI DELLE ATTIVITÀ AL VILLAGGIO SVI DI DOMENICA 23 APRILE 2023

15.00/18.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.00 ANTONIO MCFLY MORELLI in concerto

16.00 MELTAN in concerto

17.00 SYNAESTHESIA in concerto

18.00 Premiazione Classe ILCA e OPTIMIST

18.00 Come nasce un libro – I professionisti della cultura a confronto (in occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore) a cura di Surfer Joe

19:00 SINEDADES in concerto (ritmi latini e jazzy) a cura di Surfer Joe

19.00 Festa regatanti

