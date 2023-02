(1) Allegati (1) CONCERTI ANCORA IN PROGRAMMAZIONE

Il Sabato del Mascagni, oggi alle 16 il quarto concerto

Il programma che il giovanissimo pianista Giovanni Pierotti propone per il concerto di oggi è senza dubbio di altissima temperatura tecnica, stilistica e artistica

quarto concerto della Stagione cameristica “Il Sabato del Mascagni” che si tiene oggi, sabato 25 febbraio, alle 16:00 nell’Auditorium Cesare Chiti in via Galilei 40. Nell’occasione si ascolta un giovanissimo pianista, Giovanni Pierotti, che, pur essendo agli esordi del percorso accademico, evidenzia un rarissimo e precoce talento d’interprete. Pierotti viene da Pisa ed è allievo di Maurizio Baglini, concertista di fama internazionale e prestigioso docente del Conservatorio livornese. Non avendo che 16 anni non ha un curriculum artistico, ma chi ha avuto occasioni di ascoltarlo si fa testimone di un talento già pronto al rapporto con il pubblico e di già solido spessore di maturità artistica. Il programma che il giovanissimo Pierotti propone per il concerto di oggi è senza dubbio di altissima temperatura tecnica, stilistica e artistica, tale da richiedere all’esecutore, in primo luogo e prima della perizia virtuosa, intelligenza e sensibilità d’interprete.

