Il Vespucci Colombo presenta la seconda edizione del concorso fotografico Margherita Zoltowska

Organizzato dalla scuola in collaborazione con i genitori, il concorso avrà come tema la condivisione. Saranno premiate le tre foto ritenute migliori non tanto da un punto di vista tecnico, ma dall’interpretazione personale e dal modo in cui il tema viene colto e trasmesso

Il Vespucci Colombo, in collaborazione con i genitori, presenta la seconda edizione del bando di concorso fotografico “Premio Margherita Zoltowska. Street Photography” che ha come tema la condivisione. Rivolto a tutte le studentesse e gli studenti dell’Istituto, il concorso nasce come progetto fortemente voluto dai genitori di Margherita Zoltowska, ex alunna del Liceo Artistico prematuramente scomparsa, accolto e sostenuto dalla scuola, per coinvolgere le studentesse e gli studenti di ogni classe. Poiché Margherita aveva scelto la fotografia come mezzo creativo che meglio esprimeva la sua interiorità ed il suo vissuto, la finalità del concorso è appunto quella di coinvolgere le studentesse e gli studenti nel realizzare una fotografia, che rappresenti il tema del concorso, mettendo a frutto le proprie idee. Saranno premiate le tre foto ritenute migliori non tanto da un punto di vista tecnico, ma dall’interpretazione personale e dal modo in cui il tema viene colto e trasmesso.

Tema

“Cosa significa per te condivisione? La parola condividere, composta da con-di-videre, significa letteralmente “vedere separati ma con qualcuno”. Condividere è donare “la nostra diversità” e le nostre risorse per il benessere di tutti, è un’esperienza che unisce e perciò più ricca e fertile di discernimento e di emozioni, di pensiero e di comunicativa . Dunque si tratta di mettere insieme le proprie idee, i propri mezzi per un beneficio comune. E questa non è poi la base su cui si poggiano le relazioni? L’amicizia e l’amore, due facce della stessa medaglia, si fondono sulla condivisione, sul guardare insieme nonostante i diversi punti di vista, sul valore dell’aiuto reciproco, permettendoci in qualche modo di vedere e conoscere meglio parti di noi stessi. Prova, attraverso un’immagine a spiegare cosa è per te condividere, aprirsi all’altro.

Regolamento e Premiazione

Ogni studentessa o studente dovrà produrre una sola immagine, eseguita con macchina fotografica digitale, analogica o smartphone. Sono escluse le immagini realizzate con l’uso dell’intelligenza artificiale o generate da software. Sono incluse immagini editate manualmente o con software digitale.

– Inviando il proprio materiale, si accetta di partecipare al concorso.

– Il giudizio della giuria è insindacabile.

– L’immagine dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: [email protected] con We Transfer se il file risulta troppo pesante.

– L’immagine dovrà essere in formato JPEG, con risoluzione consigliata di 300dpi, e dimensione non superiore a 3 MB, rinominate con TITOLO e NOME dell’autore.

Nel caso l’immagine riprenda studentesse/studenti o comunque persone è necessario allegare la relativa liberatoria che potrà essere richiesta alla Prof.ssa Paola Danesi.

– La fotografia potrà essere a colori o in bianco e nero.

– Sarà fatta una selezione delle migliori 10 immagini, che verranno esposte il giorno 4 Aprile 2025 alle ore 16.30 presso l’Istituto Vespucci Colombo

– Saranno premiate le prime tre classificate

– Il premio sarà in denaro

Tutte le fotografie dovranno pervenire entro il 28 Febbraio 2025 ore 23,59, ogni immagine inviata dopo questa data non verrà presa in considerazione (farà fede la data e l’ora dell’invio del form).

Finalità e obiettivi

La finalità del Concorso è quella di stimolare l’inventiva e la creatività, dando particolare spazio alla propria sensibilità.

Obiettivi:

– Sviluppare nei giovani il pensiero critico, la capacità d’espressione e la creatività;

– Avvicinare i giovani all’arte con una maggiore consapevolezza del mondo;

– Suscitare interesse e partecipazione nei confronti della fotografia.

– Partecipare alla costruzione di nuove forme di comunicazione culturale attraverso l’uso di linguaggi visivi;

– Indirizzare e valorizzare gli studenti con eccellenze in campo artistico alla prosecuzione del loro percorso creativo.

