In Fortezza “Livorno… Testa ora!”, confronto tra giovani e Istituzioni per il futuro della città

Gli organizzatori sono tutti giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni e con questo evento lanciano un vero e proprio invito rivolto ai giovani livornesi (ma non solo) ad essere presenti ed attivi per il futuro della nostra città

Il clan/fuoco del gruppo scout Agesci Livorno 3-7 ha dato vita all’evento “Livorno… Testa ora!” che prenderà piede venerdì 9 settembre in Fortezza Vecchia dalle 19. Gli organizzatori sono tutti giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni e con questo evento lanciano un vero e proprio invito rivolto ai giovani livornesi (ma non solo) ad essere presenti ed attivi per il futuro della nostra città.

Ci saranno molte associazioni rappresentative del territorio in questa serata. L’obiettivo è fare rete e creare comunità attraverso l’incontro di varie associazioni e realtà del territorio che hanno risposto “presente”.

Inoltre si parlerà di ambiente, cultura e sociale in una tavola rotonda dove saranno presenti giovani e meno giovani che rappresentano il nostro territorio attraverso le istituzioni e/o la cittadinanza attiva. Tra i partecipanti l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello, l’assessore al terzo settore Andrea Raspanti, l’operatore culturale Marco Bruciati; mentre a rappresentare i giovani ci saranno: per l’ambiente Luigi Ferrieri Caputi, per il sociale Giulia Bellavia e per la cultura Giulia Ghirlanda.

