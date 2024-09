Incontro gratuito su patente a punti nei cantieri edili

Per capire come si procederà con la sperimentazione delle nuove regole, CNA organizza domani giovedì 12 settembre alle 17.00 presso la sede di Livorno in via Martin Luther King 13 un incontro di confronto aperto a tutti in cui affrontare dubbi e criticità

A partire dal 1° ottobre 2024, salvo auspicabili e richieste proroghe, entrerà in vigore un importante cambiamento nel settore della sicurezza sul lavoro nei cantieri. Come previsto dalla Legge 56/2024, la patente a crediti (meglio nota come patente a punti) sarà obbligatoria per tutte le imprese e lavoratori autonomi impegnati in lavori nei cantieri temporanei e mobili.

Nelle intenzioni del legislatore, questo nuovo sistema dovrà migliorare la sicurezza nei cantieri e la prevenzione degli infortuni, incentivando il rispetto delle norme attraverso un sistema di penalità e premialità.

La norma di riferimento per la patente a crediti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del testo unico sulla sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

La nuova misura si applica all’interno dei cantieri edili e coinvolge tutte le imprese, a prescindere dal settore di appartenenza, che operano sul cantiere (compresi i lavoratori autonomi), ad esclusione di quanti effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per capire come si procederà con la sperimentazione delle nuove regole, CNA organizza domani giovedì 12 settembre alle 17.00 presso la sede di Livorno in via Martin Luther King 13 un incontro di confronto aperto a tutti in cui affrontare dubbi e criticità.

Per registrarsi chiamare la coordinatrice sindacale Ilaria Niccolini al 3477169561. Sarà possibile partecipare anche online al link che sarà inviato al momento della registrazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©