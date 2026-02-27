Ingresso gratuito nei musei civici per la prima domenica del mese
Si rinnova l'iniziativa che consente l'ingresso gratuito al Museo della città in piazza del Luogo Pio e al Museo Mediceo in via San Jacopo in Acquaviva
Il 1° marzo, prima domenica del mese, si rinnova l’iniziativa che consente l’ingresso gratuito al Museo della città, in piazza del Luogo Pio 19, e al Museo Mediceo, in via San Jacopo in Acquaviva 67. Al Museo della Città, inoltre, sarà l’ultimo giorno per visitare l’esposizione “Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant’altro”, dedicata al celebre periodico di satira in vernacolo livornese: in mostra 200 locandine che raccontano la storia della rivista dal 1982 al 2025. Nel fine settimana al Museo della città tornano anche le visite guidate a partenza garantita. Appuntamento sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo alle ore 17.00 per visitare in compagnia di una guida esperta la Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna del museo. La vista ha il costo di 3 €. Si consiglia la prenotazione anticipata.
Informazioni e prenotazioni:
Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio
Piazza del Luogo Pio 19
Tel: 0586 824551 – [email protected]
