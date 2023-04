Inizia la Settimana Velica Internazionale, alle 17 inaugurazione con la Fanfara alla Terrazza Mascagni

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la sua sesta edizione, la “Settimana velica internazionale – Accademia Navale – Città di Livorno” (Svi), in programma dal 22 aprile al 1° maggio. Tantissime le attività sportive che vedranno confrontarsi ben 12 classi di regata (clicca qui per visualizzare il calendario completo delle regate) comprendendo giovanili, d’altura, paralimpiche, d’epoca e, per la prima volta, il campionato regionale studentesco e la nazionale di Wing Foil. “Che cos’è la Svi? – commenta il comandante dell’Accademia Navale contrammiraglio Lorenzano Di Renzo – Uno splendido modello di collaborazione interistituzionale che si fonda su una sinergia sviluppata nel corso degli anni tra il Comune, i 10 circoli velici cittadini e l’Accademia Navale. Ma perché la facciamo proprio a Livorno? Perché sul suo litorale si trovano le condizioni perfette per celebrare una manifestazione interamente dedicata all’arte della navigazione a vela. Qui ci sono in abbondanza le materie prime quali il mare, il vento e una grande e profonda tradizione radicata per la vela”. Ad animare, per il secondo anno consecutivo, gli spazi della Terrazza Mascagni, sarà il “Villaggio sportivo” (clicca qui per leggere il programma completo degli eventi), organizzato e promosso dalla Fondazione Lem, che proporrà eventi socio-culturali, ludico-ricreativi, presentazioni di libri, lezioni su nodi e costellazioni. “Una sinergia capace di creare appuntamenti belli e significativi – dice il sindaco Luca Salvetti – con l’obiettivo di coinvolgere il mare in modo sempre più importante. A dimostrarlo è un programma ampissimo tra sport, spettacolo e iniziative rivolte ai giovani”.

“Il ricco programma del Villaggio Svi 2023 – afferma il responsabile evento della Fondazione Lem Adriano Tramonti – costituisce il primo evento di rilievo presentato sulla piattaforma www.visit-livorno.it lanciata proprio mercoledì 19 aprile da Fondazione Lem per promuovere gli eventi del territorio livornese in chiave turistica. Quest’anno il Villaggio è valorizzato anche dal coinvolgimento dei Circoli Velici e dai due eventi del 23 e del 30 aprile rivolti all’intrattenimento dei regatanti. Molto importante è anche la novità della collaborazione con il Surfer Joe che ha curato gli spettacoli musicali tardo pomeridiani e la giornata di concerti del 1° maggio. Non mancheranno i concerti delle band scolastiche curati dalla Fondazione Goldoni e Ufficio scolastico dell’ambito Livorno, come le iniziative per le primarie a cura di Accademia, Acquario di Livorno e Servizi educativi scolastici”.

Grande attenzione anche alla parte sociale per cui tutti i circoli velici si impegneranno in una donazione verso la Fondazione Francesca Rava Nph in favore degli sfollati a causa del terremoto che ha di recente colpito la Siria e la Turchia, mentre la Nave Italia della Fondazione Tender to Nave Italia, presenterà alcuni progetti di sensibilizzazione sul tema della disabilità e del disagio sociale. “Una regata diffusa – spiega il presidente dei Comitato circoli velici Andrea Mazzoni – sia in ambito territoriale, perché si arriva fino al Circolo nautico di Castiglioncello, sia in ambito dei regatanti che spaziano dai ragazzini agli amanti della vela tradizionale, fino agli atleti veri e propri. L’evento, sarà anche inclusivo, perché vi parteciperà il gruppo dei diversamente marinai, e d’epoca, in quanto sarà possibile ammirare imbarcazioni del passato”.

