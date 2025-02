Introduzione all’ascolto musicale con Marco Lenzi

Giovedì 27 febbraio alle 16, nei locali dell’auditorium del plesso Borsi in via dei Cavalieri un laboratorio aperto ad appassionati e curiosi alle prime armi, pensato per ampliare la tua prospettiva e arricchire la tua esperienza musicale. Un viaggio nel mondo della musica guidato dal professor Lenzi, che ti farà scoprire e apprezzare i dettagli nascosti delle composizioni musicali. Questo workshop ti offrirà gli strumenti per allenare l’orecchio, riconoscere i diversi linguaggi musicali e comprendere le emozioni e i significati che la musica può trasmettere.

Marco Lenzi (1967) Compositore e musicologo ha compiuto studi musicali all’Istituto Musicale Pietro Mascagni di Livorno e filosofici all’Università di Pisa. Le sue composizioni, edite da Ars Publica, sono state eseguite in Italia, Grecia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti. Ha collaborato con musicisti rock come Anthony Reynolds, per il quale ha arrangiato per pianoforte e quartetto d’archi dodici canzoni di Syd Barrett, e Virginiana Miller, dei quali ha coprodotto nel 2006 l’album “Fuochi fatui d’artificio”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di incontri aperti alla cittadinanza “La scuola polo culturale” azione del progetto “Una scuola molte culture una comunità” progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

L’iniziativa è gratuita e si rivolge a giovani ed adulti. Per ulteriori informazioni: [email protected]

