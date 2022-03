La Mayor Von Frinzius alla Camera dei Deputati con “Il teatro come cura dell’anima”

Su iniziativa del deputato 5 stelle Francesco Berti, dopo più di un anno di preparativi si terrà venerdì 18 marzo presso la Camera dei Deputati l’evento “Il teatro come cura dell’anima”.

Impostato come tavola rotonda, l’evento il racconto di un mescolarsi di esperienze provenienti da tutta Italia.

In molti saranno ad intervenire, primo tra tutti il regista della Compagnia Mayor Von Frinzius Lamberto Giannini che parlerà de “Il teatro che trasforma, la capacità di mutare l’immutabile”, raccontando i capisaldi su cui ha deciso di impostare l’esperienza MVF, rivelatasi un successo di fama nazionale e di orgoglio livornese.

“È un’iniziativa nata dall’amore che provo per il teatro – spiega Giannini – e dal bisogno di trovare una voce in più, una voce politica che parli di quello che facciamo e ci aiuti a trovare risorse per continuare ad esistere e ad emozionare”.

Grazie al duro lavoro di Francesco Gandin, collaboratore parlamentare di Francesco Berti, saranno numerose le realtà che avranno voce insieme alla Mayor Von Frinzius: il laboratorio teatrale integrato Pietro Gabrielli di Roma, la Compagnia Il Veliero di Monza, ed il festival nazionale del teatro contro ogni barriera Il Giullare di Trani.

Mediatore della tavola rotonda, Luca Collodi, caporedattore e coordinatore di Radio Vaticana Italia, che giostrerà gli interventi di Lamberto Giannini, del professore ordinario di didattica e pedagogia speciale all’Università di Catania Paolina Mulè, dello psicologo, psicoterapeuta e psicanalista Piergiorgio Curti e molti altri ancora.

In cinquanta saranno gli attori Mayor a dirigersi verso Roma per partecipare all’evento, l’emozione non può essere più forte, ma c’è di più. Chi avesse voglia di assistere a questo avvenimento senza precedenti può partecipare in diretta streaming collegandosi a questo indirizzo https://bit.ly/3svGeAV

Per la MVF è un orgoglio assoluto essere un paradigma di riferimento e la protagonista principale di un momento che può essere un punto di svolta in questo Paese per prendere atto a livello politico alto dell’esistenza di queste realtà.