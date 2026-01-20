La merenda del… cavolo, laboratorio di cucina per bambini da Slow

Iniziativa organizzata da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 gennaio ore 18.00 alla mail [email protected]. Appuntamento sabato 24 gennaio ore 15.45 alla sede Slow Food in via Calafati, 7

La merenda del cavolo è un laboratorio di cucina divertente e creativo dedicato ai più piccoli dove i cavoli diventano protagonisti di ricette sorprendenti. Insieme scopriremo che le verdure possono trasformarsi in piatti buonissimi e colorati perfetti anche per una merenda speciale. Durante il laboratorio prepareremo un profumato pesto e croccanti chips con il cavolo nero. Morbide polpette di broccoli e una soffice e golosa torta al cioccolato con il cavolfiore. Con le mani in pasta e assaggi, i bambini impareranno a conoscere le verdure in modo gioioso sperimentando sapori nuovi divertendosi.

Evento in collaborazione con Slow Food Condotta di livorno, La Bottega di Campagna Amica. e Coop. Itinera

Organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana con il contributo di Camera di Commercio del Tirreno e della Maremma e della Regione Toscana

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Incontro

Sabato 24 gennaio ore 15.45 sede Slow Food Via Calafati n. 7 (Porto Mediceo)

Costi

Bambino € 10,00

Adulti accompagnatori gratuiti

Difficoltà: nessuna

Durata: 2 ore circa incluso degustazione

Disponibilità massima: 25 bambini

Prenotazioni alla mail [email protected]

Informazioni

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094

Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 gennaio ore 18.00

