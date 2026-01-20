La merenda del… cavolo, laboratorio di cucina per bambini da Slow
Iniziativa organizzata da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 gennaio ore 18.00 alla mail [email protected]. Appuntamento sabato 24 gennaio ore 15.45 alla sede Slow Food in via Calafati, 7
La merenda del cavolo è un laboratorio di cucina divertente e creativo dedicato ai più piccoli dove i cavoli diventano protagonisti di ricette sorprendenti. Insieme scopriremo che le verdure possono trasformarsi in piatti buonissimi e colorati perfetti anche per una merenda speciale. Durante il laboratorio prepareremo un profumato pesto e croccanti chips con il cavolo nero. Morbide polpette di broccoli e una soffice e golosa torta al cioccolato con il cavolfiore. Con le mani in pasta e assaggi, i bambini impareranno a conoscere le verdure in modo gioioso sperimentando sapori nuovi divertendosi.
Evento in collaborazione con Slow Food Condotta di livorno, La Bottega di Campagna Amica. e Coop. Itinera
Organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana con il contributo di Camera di Commercio del Tirreno e della Maremma e della Regione Toscana
Dedicato a bambini da 6 a 10 anni
Incontro
Sabato 24 gennaio ore 15.45 sede Slow Food Via Calafati n. 7 (Porto Mediceo)
Costi
Bambino € 10,00
Adulti accompagnatori gratuiti
Difficoltà: nessuna
Durata: 2 ore circa incluso degustazione
Disponibilità massima: 25 bambini
Prenotazioni alla mail [email protected]
Informazioni
Segreteria Coop. Itinera
Tel. 0586.894563
Mobile 348.7382094
Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 gennaio ore 18.00
