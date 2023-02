La Riserva Faunistica, l’agente della municipale Palladini presenta il suo secondo libro

L'Associazione Lavoratori Polizia Municipale di Livorno organizza la presentazione del romanzo del collega Riccardo Palladini per mercoledì 1 marzo alle ore 17.30 nella Sala Conferenze di Villa Fabbricotti

L’Associazione Lavoratori Polizia Municipale di Livorno organizza la presentazione del primo romanzo rilevazionistico del collega Riccardo Palladini dal titolo “La Riserva Faunistica” che si svolgerà mercoledì 1 marzo alle ore 17.30 nella Sala Conferenze di Villa Fabbricotti. Riccardo è alla sua seconda esperienza di scrittura dopo la realizzazione del saggio di Economia “I veri motivi della crisi economica: evasione fiscale e attività illecite” pubblicato nel 2013. Nell’occasione per chi vorrà sarà possibile acquistare il volume il cui ricavato andrà devoluto in parte alla ricerca sulla fibrosi cistica e in parte all’Associazione Felix. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

