“La traviata” di Verdi per la stagione lirica e per la serata “S. Silvestro al Goldoni”

Nella foto principale una passata edizione de La traviata al Teatro Goldoni. Foto Massimo D'Amato

Due le rappresentazioni in programma: martedì 31 dicembre, alle ore 22 (evento fuori abbonamento) e venerdì 3 gennaio, con inizio alle ore 20

Prosegue nel segno di Giuseppe Verdi la Stagione Lirica della Fondazione Teatro Goldoni: dopo l’inaugurale “Messa da requiem”, il nuovo anno si apre con uno dei suoi capolavori, La traviata, titolo tra i più amati dal pubblico di tutto il mondo; due le rappresentazioni in programma: martedì 31 dicembre, alle ore 22 (evento fuori abbonamento) e venerdì 3 gennaio, con inizio alle ore 20.

Innumerevoli le scene di quest’opera che appartengono alla storia del melodramma tanto sono famose e conosciute: tra queste il celeberrimo brindisi “Libiam ne’ lieti calici” che conclude a tempo di valzer la scena della festa nella lussuosa residenza della protagonista, inneggiando alle gioie del vino, dell’amore e del piacere. Proprio in tema di festa, la rappresentazione de La traviata è presente anche all’interno della serata speciale “San Silvestro al Goldoni”, il 31 dicembre, con il brindisi al nuovo anno e la continuazione, in occasione della particolare giornata di festa, con il coinvolgente “Karaopera: quando il pubblico canta”: “Abbiamo pensato ad una serata speciale – afferma il direttore della Fondazione Goldoni Mario Menicagli che sarà anche impegnato sul podio dell’Orchestra e Coro del Goldoni (Maestro del Coro Maurizio Preziosi) – che unisca il piacere dell’ascolto di un’opera popolarissima, con alcuni momenti musicali che coinvolgeranno pubblico, coro ed orchestra in una festa collettiva alle quale si unirà il Coro Monday Girl di Cristiano Grasso e non mancheranno le sorprese!”.

Per la parte scenica, La traviata è presentata con un nuovo allestimento realizzato dal Teatro Goldoni di Livorno in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, con la regia di Nicola Fanucchi, scene di Claudia Castriotta, costumi della Fondazione Cerratelli e maschere realizzate da Marella Sampieri; revisione stilistica Luca D’Annunzio, light designer Michele Rombolini; elaborazione immagini: Fabio Camillo e Ilaria Angelotti.

Protagonisti sulla scena saranno per entrambe le recite Alexandra Grigoras (Violetta Valéry), Rebeka Pregelj (Flora Bervoix), Monica Russo (Annina), Matteo Falcier (Alfredo Germont), Min Kim (Giorgio Germont), Didier Pieri (Gastone), Andrea Carcassi (Il barone Douphol), Max Tavella (Il marchese d’Obigny), Rocco Lia (Il dottor Grenvil), Ruben Rodriguez (Giuseppe/Domestico di Flora), Luis Javier Jiménez Garcia (Il commissionario).

Tradizionalmente inserita nella cosiddetta “trilogia popolare” insieme a Rigoletto e Il trovatore, La traviata – ispirata a Verdi dalle prime recite parigine della Dame aux camélias di Dumas figlio – ha per protagonista Violetta Valery, una donna di eccezionale intensità e profondità psicologica, che vive la propria vita sentimentale nella Parigi di metà Ottocento con grande libertà e allegria, mantenuta da un ricco barone, finché non si innamora di un giovane di buona famiglia, Alfredo Germont, ma vi rinuncerà con profondo dolore per non rovinargli i rapporti con la sua famiglia sotto il peso dei pregiudizi sociali dell’epoca. Un dramma di notevole fascino, in cui il tema dell’Amore viene trattato musicalmente da Verdi in modo mirabile in tutte le sue declinazioni, dagli accenti entusiasti del suo nascere, alla passione travolgente, fino alle dolenti pagine che chiuderanno la vicenda, con i due sfortunati amanti che si ritroveranno solo sul letto di Violetta morente, consumata dalla tisi.

“Lo sguardo di Violetta vola alto, sopra la mediocrità del demi-monde popolato da persone bloccate dalle convenzioni, schiave del gossip, costrette ad indossare la maschera del perbenismo – afferma il regista – Violetta sta al di sopra di quel microcosmo, è incurante del giudizio e, al contrario di chi la circonda, vede, comprende, ama. La sua azione non è mossa soltanto dalla passione: lei sceglie, evolve, si trasforma. In questa storia è la sola a saperlo fare. Sempre libera, perdere tutto per trovare se stessa”.

Nicola Fanucchi ha al suo attivo decine di regie liriche e musicali in Italia, Corea, Svizzera, Medio Oriente, dove ha collaborato con prestigiosi Teatri e istituzioni culturali; per raccontare Violetta Valery in questa nuova produzione, ha scavato nella sua origine, traendo molte ispirazioni dal romanzo di Alexander Dumas e dalla sua fortunata trasposizione teatrale: “Ci siamo fatti guidare dal fiore della camelia – aggiunge – a cui rende omaggio la scenografia che abbiamo scelto per l’occasione ed abbiamo trovato una sintonia nell’introspezione dello sguardo dei disegni di Modì, che costruisce un ponte eterno fra questa città e Parigi dove si svolge l’azione. Racconteremo una Traviata intima, consapevoli di maneggiare un materiale prezioso: questa musica e questa storia hanno a che fare con la nostra vita, ci riguardano, sanno suscitarci domande e metterci in gioco. Alla fine, lo scopo del teatro è proprio questo”. In questa narrazione, un ruolo importante avrà la ballerina, Martina Di Riccio, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali, componente di corpi di ballo presso prestigiose compagnie (Kayzer Ballet, in Portogallo, English National Ballet, Balletto di Siena, Candlelight Ballet, ecc.) con coreografi di fama internazionale.

Biglietti: per lo “Speciale San Silvestro” posto unico numerato € 60, per la rappresentazione del 3 gennaio da € 35 a € 43 (€ 20 loggione e ridotto under 20), in vendita presso il botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; vendita online su goldoniteatro.it e ticketone.it

