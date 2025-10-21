La Vetrina dei Piccoli. Sabato 25 ottobre “Un, due tre cecio!”

L’evento, in programma nei locali della Sede Slow Food in via Calafati 7 (Porto Mediceo), propone tre ricette a base di uno dei legumi più versatili e nutrienti che madre natura ci abbia donato: il cecio. Evento in collaborazione con Coop. Itinera, Slow Food Condotta di livorno e La Bottega di Campagna Amica. Organizzato da Confesercenti Provinciale di Livorno per Vetrina Toscana con il contributo di Camera di Commercio del Tirreno e della Maremma e della Regione Toscana.

Dal classico e interculturale hummus, alla tradizionale torta di ceci livornese, fino alla più curiosa e golosa ceciotella – la versione sana e artigianale della più nota crema spalmabile – i piccoli partecipanti potranno scoprire quanta ricchezza culinaria si nasconde dietro un alimento troppo spesso considerato “povero”.

Tra impasti, profumi e assaggi, il laboratorio aiuterà i bambini a conoscere il valore della cucina genuina, dell’origine degli ingredienti e della cultura gastronomica locale, in modo divertente e pratico.

L’iniziativa è dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, che saranno coinvolti direttamente nella preparazione e nella degustazione dei piatti.

La partecipazione prevede un costo di 10 euro a bambino, mentre data-start=”1518″ data-end=”1582″>gli adulti accompagnatori potranno partecipare gratuitamente.

Il laboratorio, della durata di circa due ore, non presenta particolari difficoltà culinarie e si concluderà con una piccola degustazione delle preparazioni realizzate.

La disponibilità è limitata a massimo 25 bambini, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 ottobre.

