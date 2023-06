Lamberto Giannini a LeggerMente 2023 con “Scoprirsi. Filosofia e disvelamento dell’adolescente”

Lunedì 19 giugno alle 19 nel parco di Villa Fabbricotti, nei pressi del Chioschino di Filippo Brandolini, primo appuntamento letterario di “LeggerMente” V edizione.

Lamberto Giannini presenta: “Scoprirsi. Filosofia e disvelamento dell’adolescente”, Edizioni del Boccale, 2023.

Favorire l’amicizia tra giovani e filosofia è possibile? Con questo tentativo l’autore stimola le nuove generazioni alla riflessione sulle proprie capacità espressive e, attraverso le risposte ai tanti interrogativi dell’esistenza fornite dai grandi filosofi, cerca di rafforzare in loro l’autostima nel raggiungimento degli obiettivi futuri.

Lamberto Giannini nasce a Livorno nel 1962. Pedagogista e docente di storia e filosofia presso il Liceo Classico Niccolini Palli di Livorno è anche sceneggiatore e regista della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius.

Ha pubblicato con Erasmo Genitori in ascolto(2010), Mettiti il giacchetto (2012), La sfida educativa (2013), Adolescenza. Età delle esplosioni (2017), Attimi di Champions (2019).

Con le Edizioni del Boccale: In Fondo a destra (2014), Quel qualcosa che non trovo (2016), La Smania (2020).

Introduce: Cecilia Caleo, Cooperativa Itinera. Bibliotecaria specializzata in letteratura per l’infanzia e referente NpL per la città di Livorno. Letture a cura di: Giorgia Pacini e Orsetta Maria Algranti.

L’ingresso è libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione per trovare posto a sedere, al sito leggermente.eventbrite.it.

Per informazioni: https://www.leggermente.eu/

