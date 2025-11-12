L’artista D*Face in città per un murale ispirato a Frankenstein e alla sua creatrice

La creazione dell’opera muraria è affiancata da una sei giorni di eventi, partita lunedì 10 novembre, e che proseguirà fino a sabato 15 novembre, nel quartiere Benci Centro e agli Hangar Creativi tra arte urbana, progetti per le scuole superiori, proiezioni e incontri tematici all’insegna del cinema di genere e della letteratura gotica

È all’opera nel quartiere “Ovosodo” lo artist D*Face, tra i nomi più noti dell’arte urbana internazionale e ospite d’eccezione dell’evento speciale firmato FiPiLi Horror Festival in collaborazione con Murali – Diamo colore alla città APS. La creazione dell’opera muraria è affiancata da una sei giorni di eventi, partita lunedì 10 novembre, e che proseguirà fino a sabato 15 novembre, nel quartiere Benci Centro (in via L. Bosi, n.4) e agli Hangar Creativi (via Meyer, n.65) di Livorno, tra arte urbana, progetti per le scuole superiori, proiezioni e incontri tematici all’insegna del cinema di genere e della letteratura gotica. L’artista britannico è nel capoluogo toscano per realizzare un’opera murale inedita e di sua ideazione, sulla facciata di un palazzo in via Luigi Bosi 4, ispirata alla figura della scrittrice Mary Shelley e al suo celebre romanzo Frankenstein, opera fondativa del genere horror moderno. L’idea è nata dal legame tra il romanzo e la città labronica. Nel 1818 infatti, la scrittrice soggiornò per un periodo a Livorno, città che compare esplicitamente nel romanzo. L’opera sarà ufficialmente svelata alla cittadinanza alla presenza dell’artista e della assessora alla cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, sabato 15 novembre alle ore 12:00 (Via Luigi Bosi, n.4).

Da non perdere, venerdì 14 novembre a partire dalle ore 19:00 presso gli Hangar Creativi di Livorno (via Meyer, n.65) l’incontro “Gli Shelley e Livorno: tra verità e fantasia” a cura di Sarah Thompson dell’Associazione Culturale “Livorno delle Nazioni”. A seguire, alle ore 19:30 l’artista D*Face sarà intervistato da Alice Cosmai, curatrice del MUDEC, il Museo delle culture di Milano, durante un talk che vedrà tra i protagonisti anche il direttore artistico del FiPiLi Horror Festival Alessio Porquier e Ilaria Tamalio, presidente dell’Associazione Murali. Alle ore 20:30 la serata prosegue con la proiezione del film cult “The Bride of Frankenstein” – “La moglie di Frankenstein” di James Whale, cult gotico del 1935 e secondo capitolo della serie dedicata a Frankenstein, dove il mostro, ormai psicologicamente evoluto, è capace di nutrire dei sentimenti umani e un forte desiderio di affetto, tanto da voler cercare una compagna. Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli. Durante la serata sarà presente una zona ristoro e stand informativi a cura degli sponsor tecnici Coloridea, Sikkens Italia, e GV3-Venpa. Gli eventi sono ad ingresso gratuito e con posti limitati, si consiglia la prenotazione su Eventbride.com o al link https://www.eventbrite.com/e/fipili-horror-festival-evento-speciale-con-dface-a-livorno-tickets. Le due realtà culturali livornesi MuraLi e FIPILI Festival, con la compartecipazione del Comune di Livorno e grazie anche al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, si sono unite in un progetto condiviso di rigenerazione degli spazi cittadini con l’obiettivo di promuovere la street art e i linguaggi dell’horror d’autore in chiave educativa e partecipativa, stimolando l’interesse per nuovi spazi culturali e aree cittadine meno frequentate e conosciute. Gli appassionati di passeggiate e di arte urbana non possono perdere, sabato 29 novembre alle ore 16:00, loStreet Art Tour guidato, alla scoperta dell’arte urbana cittadina, curato dalla Cooperativa Agave in sinergia con l’associazione Murali, con tappa conclusiva presso il murale di D*Face. Per prenotazioni e informazioni punto di partenza dello Street Art Tour: Cooperativa Agave | telefono 0586/897890 – 348/0404516, mail: [email protected].

Un progetto a cura di Murali – Diamo colore alla città APS, in collaborazione con il FiPiLi Horror Festival, con la compartecipazione del Comune di Livorno e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e i Partner tecnici del progetto: Coloriidea, Sikkens Italia, GV3-Venpa, in sinergia con: ASD Kiss the Rail, ISS Vespucci-Colombo. Per informazioni e aggiornamenti sul programma completo: e-mail: [email protected]

PROGRAMMA EVENTI:

VENERDì 14 NOVEMBRE

Urban Talk – Hangar Creativi (Via Carlo Meyer, n.65)

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito previa registrazione su Eventbride.com.

Sarà presente una zona ristoro e stand informativi a cura degli sponsor tecnici Coloridea, Sikkens Italia, e GV3-Venpa.

Ore 19:00 – “Gli Shelley e Livorno: tra verità e fantasia”

Talk di presentazione a cura di Sarah Thompson dell’Associazione Culturale “Livorno delle Nazioni”

Ore 19:30 – L’artista D*Face racconta il progetto moderato da Alice Cosmai, curatrice del MUDEC di Milano. Alla presenza di Alessio Porquier, direttore artistico del FiPiLi Horror Festival e Ilaria Tamalio, presidente dell’Associazione Murali

Ore 20:30 – Proiezione del film “The Bride of Frankenstein”, versione originale con sottotitoli in italiano.

SABATO 15 NOVEMBRE

Ore 12:00 – Presentazione Murale D*Face alla cittadinanza, alla presenza delle istituzioni

Via Luigi Bosi, n.4

SABATO 29 NOVEMBRE

Ore 16:00 – Street Art Tour guidato, alla scoperta dell’arte urbana cittadina, con tappa conclusiva presso il murale di D*Face.

A cura della Cooperativa Agave in sinergia con l’associazione Murali.

Prenotazioni e informazioni punto di ritrovo dello Street Art Tour: Cooperativa Agave | telefono 0586/897890 – 348/0404516 | e -mail: [email protected].

