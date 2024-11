L’Associazione Giovani Diabetici dà il via alla nuova stagione operativa

La serata di sabato 23 novembre inizierà alle 18 e prevede tutta una serie di eventi che coinvolgeranno una cerchia molto vasta di persone: bambini, famiglie, medici, assistenti, psicologi e associati di ogni età

E’ stata scelta la splendida cornice dello Chalet della Rotonda d’Ardenza per aprire la nuova stagione operativa dell’Associazione Giovani Diabetici di Livorno, alla quale parteciperanno oltre cinquanta persone, sabato 23 novembre 2024.

Come ogni anno, a partire dalla sua fondazione nel 2007, l’Associazione assiste, supporta, informa bambini e famiglie con attività di condivisione del vissuto, ludico ricreative e psicologiche, in collaborazione con il servizio ambulatoriale del Centro di Diabetologia Pediatrica di Livorno di cui è responsabile la dottoressa Eleonora Dati. La serata inizierà alle 18 e prevede tutta una serie di eventi che coinvolgeranno una cerchia molto vasta di persone: bambini, famiglie, medici, assistenti, psicologi e associati di ogni età. Attraverso questo incontro sarà possibile mostrare tutti gli impegni che si sono fatti, che si stanno facendo e che si faranno affinché aumenti la consapevolezza del diabete e lo si possa portare sempre più vicino all’attenzione di una corretta opinione pubblica. Saranno inoltre proiettate slides esplicative riguardanti le Nuove Linee Guida INPS al cui termine si aprirà una tavola rotonda al fine di coinvolgere i presenti ed ascoltare le varie opinioni sul tema, in modo da condividere notizie ed emozioni, e proseguire il cammino verso la piena e serena coscienza della situazione. I bambini saranno chiamati ad addobbare il cancello di ingresso con braccialetti al neon di colore blu, ricordando il “cerchio azzurro” simbolo universale del diabete nel mondo. Seguirà un ricco buffet come apericena che coronerà la serata nel contesto ambientale marino in cui si svolge.

L’Associazione AGD di Livorno nasce nel 2007 dalla volontà di un gruppo di genitori al cui figlio era stato diagnosticato il diabete di tipo 1, i quali avevano vissuto l’esperienza dell’esordio della malattia in quasi completa solitudine e sentendo tuttavia il bisogno di mettere la propria esperienza a disposizione delle future famiglie che avrebbero incontrato Mister D. La principale attività è sempre stata quella di fornire assistenza e supportare il bambino con diabete e sostenere la sua famiglia nella fase iniziale della malattia con attività di condivisione. Fin dal 2009 l’Associazione ha organizzato “campi scuola” per soli bambini e per bambini assieme alle proprie famiglie, finanziando gli eventi completamente con mezzi propri, finché nel 2013 la Regione Toscana ha iniziato a sostenerli direttamente. Da quel momento in poi l’Associazione si è fatta promotrice di un ruolo assai importante: quello di ideatrice ed organizzatrice in sinergia con il team del Centro di Diabetologia Pediatrica di Livorno, che ne detiene la responsabilità. L’Associazione favorisce attività di informazione e divulgazione della patologia diabete di tipo 1, agevola, con i mezzi a propria disposizione e grazie alla presenta delle istituzioni, l’inclusione sociale nella scuola, nello sport, nei centri sociali e nella società tutta. E’ interlocutrice nella proposizione di istanze, che nascono dall’ascolto dei bisogni dell’utenza, verso le istituzioni locali. Collabora a livello territoriale, all’interno dell’Area Toscana Nord Ovest, con le associazioni di Lucca, Massa e Pisa che si occupano di diabete in età evolutiva e anche trasversalmente con altre realtà di volontariato che trattano di cronicità.

Attraverso le partecipazioni delle attività promosse dalla Federazione Toscana Diabete, di cui è parte attiva, e della commissione Diabetologica, è portavoce presso la Regione Toscana. E’ componente del consiglio direttivo del Coordinamento Nazionale AGD Italia Onlus tramite un suo consigliere, che è composto da 44 associazioni presenti su tutto il territorio italiano per condividere e affinare le buone pratiche già in essere, come il pupazzo “Lino” che ha uno scopo socio sanitario all’esordio e la produzione di documenti supportati dal Ministero della Salute e dell’Istruzione con “il documento strategico dell’inserimento del bambino con diabete a scuola” la cui adozione è stata effettuata da quasi tutte le regioni italiane.

Fin dal 2010 informa e, se richiesto, supporta le famiglie nelle pratiche necessarie da svolgere presso le istituzioni, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge 104 e dall’invalidità civile a tutela del minore. L’Associazione aderisce dal 2022 alla Rete Diabete Italia, che a seguito della Riforma del Terzo settore è interlocutore accreditato presso il ministero della Salute. Segue e divulga le novità sull’evoluzione tecnologica e la normativa per meglio rappresentare e dar voce a tutti coloro che incontrano il diabete di tipo1 in età evolutiva. Organizza convegni e tavole rotonde rivolte alla cittadinanza.

Le attività sono molte e con l’apertura della nuova stagione operativa 2025, l’Associazione intende affermare ancora una volta la propria responsabilità, forza, energia, operosità nel merito della patologia diabete tipo 1, in modo che ogni bambino possa vivere, convivere e crescere serenamente.

