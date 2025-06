Leggermente. Catia Sonetti “Attraversare il tempo con le parole”

“Attraversare il tempo con le parole” della storica Catia Sonetti è il libro protagonista dell’anteprima di Leggermente venerdì 6 giugno alle 17.30, inserito nei quattordici appuntamenti con gli autori dal 3 al 14 giugno organizzati in attesa di Leggermente, settima edizione, la rassegna letteraria che si dipanerà per tutto il mese di luglio.

Oltre alle storie di vita quotidiana nel libro di Catia Sonetti edito da Il Mulino e introdotto in questa rassegna da Marco Ferrari, troviamo i temi della Storia: le leggi razziali e le loro conseguenze, i bombardamenti, la faticosa ricostruzione, il referendum del 1946. Ma tra le righe di queste lettere si affacciano anche svariate tematiche sociali, come il passaggio da una famiglia di stampo patriarcale a una famiglia più ristretta e moderna, il desiderio di emancipazione economica delle componenti femminili e il ridimensionamento economico legato alla persecuzione. Emerge anche forte l’abitudine di questa classe sociale alla comunicazione scritta, che costituisce un aspetto importante del libro.

C’erano una volta i Castelli: Ugo, farmacista ed Emma, appartenente a una famiglia in vista della comunità ebraica livornese. Istruiti, benestanti, integrati. Nel 1933 una delle loro figlie, sposa recente, si trasferisce in Eritrea col marito dando il via a una nutrita corrispondenza con i familiari: oltre 700 lettere, scritte in un decennio fondamentale per le sorti del mondo e soprattutto per la minoranza ebraica. Catia Sonetti le ha utilizzate per comporre un pezzo di storia che per forza di cose non è soltanto locale, perché in quei dieci anni il mondo «di fuori» entrò con violenza nelle vite private delle persone e quando non riuscì a trasformarle, certo le modificò profondamente.

– Premio Fiuggi Storia 2023 per la sezione Diari, Epistolari & Memorie –

Catia Sonetti, storica, dirige l’Istituto di Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Livorno. Con il Mulino ha pubblicato «Una morte irriverente. La Società di cremazione e l’anticlericalismo a Livorno» (2007).

La rassegna è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il sostegno di Fondazione Livorno.

Ingresso libero e senza prenotazione.

INFORMAZIONI

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

Telefono: 0586824511

Email: [email protected]

Sito: www.leggermente.eu

Instagram: @leggermentelivorno

