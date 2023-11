Libri, “Diario precario”. Oggi la presentazione alla Feltrinelli

Venerdì 17 novembre alle 18, nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di via Di Franco. Giuseppe Luongo presenta “Diario precario” di Aletti editore

Venerdì 17 novembre alle 18, nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di via Di Franco. Giuseppe Luongo presenta “Diario precario” di Aletti editore. Diario precario è una raccolta composta da 70 poesie scelte tra oltre seicento, suddivise in dieci paragrafi a cui si è aggrappato il filo del tempo, e che compongono il mosaico di un racconto certamente personale e allo stesso tempo collettivo. Un lungo lavoro di raccolta da parte dell’autore, fatta di immagini, pensieri, bisogni e ricordi personali .Una raccolta che per lo stesso autore risulta essere precaria, come precaria è la condizione umana, individuale e collettiva.

Piccola curiosità: la prefazione è a cura di Alessandro Quasimodo, autore, poeta e critico letterario, figlio del celebre Premio Nobel per la letteratura. E’ lo stesso Quasimodo a sottolineare la carica esistenziale della poesia di Luongo e la forza dei suoi versi di riuscire a rivendicare le grandi battaglie sociali, con un ricordo particolare per la strage di Bologna e del Moby Prince.

