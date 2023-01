Libri e natura, due letture animate per i più piccoli con l’iniziativa Scaffale Verde

"Scaffale verde dei libri per bambini e ragazzi" è in programma alle 16,30 di lunedì 30 gennaio alla Biblioteca Niccolò Stenone e mercoledì 1 febbraio alla Biblioteca dei Ragazzi. Prenotazione consigliata. Iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza

La Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi ha aderito al progetto “Scaffale verde dei libri per bambini e ragazzi”, proponendo due appuntamenti dedicati ai più piccoli con una serie di iniziative per la valorizzazione della tutela ambientale e per promuovere le biblioteche e la lettura come momento di avvicinamento anche alle “storie di natura”, al paesaggio e alla biodiversità. In occasione del compleanno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile le biblioteche toscane festeggiano il nuovo ruolo del paesaggio e dell’ecosistema nella nostra Costituzione e collaborano alla loro tutela a beneficio dei cittadini di oggi e di domani. Il percorso, costituito da incontri di aggiornamento, laboratori e iniziative attorno al tema del verde e dell’ambiente organizzati nelle biblioteche, ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Anche la Biblioteca Labronica ha aderito al progetto con la partecipazione alla formazione specifica per bibliotecarie e bibliotecari e la successiva realizzazione degli “scaffali verdi” nelle biblioteche per bambine e bambini della nostra città, grazie anche all’acquisizione di libri della bibliografia selezionata da LiBeR-Libri per bambini e ragazzi. Si tratta di titoli per diverse fasce di età, dagli 0 ai 14 anni, che hanno come tema principale proprio la natura e la sua tutela. Di seguito gli appuntamenti in programma.

Lunedì 30 gennaio alle ore 16.30

Biblioteca Niccolò Stenone via Stenone Shangai Livorno

Prenotazione consigliata a [email protected]

Mercoledì 1 febbraio ore 16.30

Biblioteca dei Ragazzi villa Fabbricotti via della Libertà

Prenotazione consigliata a [email protected]

Gli eventi promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.

