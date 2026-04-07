(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

L’invasione degli orsi in Sicilia, proiezione per le scuole ai Salesiani

Appuntamento martedì 28 aprile dalle 9 alle 12. Per iscrivere la classe occorre registrarsi tramite il link in fondo all'articolo

Martedì 28 aprile, dalle 9 alle 12, nell’ambito del progetto Io non ho paura, le paure vinte in sala, progetto finanziato dal Ministero, le classi potranno a partecipare ad una proiezione gratuita del lungometraggio L’invasione degli orsi in Sicilia al cinema Salesiani. La famosa invasione degli orsi in Sicilia è di Dino Buzzati è un libro per ragazzi, illustrato dallo stesso autore, che tutt’oggi, data la sua attualità, continua ad essere letto nelle classi di molte scuole italiane. E ’ anche un bellissimo lungometraggio firmato dal fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti.

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria anticipata

Per iscrivere la classe registrarsi a questi link: https://forms.gle/jni7ByqhQpb1c3pb9

Condividi:

Riproduzione riservata ©