“Livorno al Centro”, via alla 3 giorni del festival di arte e cultura

Dal 29 settembre al 1° ottobre spettacoli, conferenze, mostre e tanti altri eventi completamente gratuiti. Il direttore artistico Riccardo Della Ragione: "Un festival nato in modo modesto, che ha registrato una grandissima crescita"

di Giulia Bellaveglia

Ben 15 palcoscenici, 35 spettacoli, 6 conferenze, 2 mostre e più di 100 artisti dislocati in moltissime zone della città. È questa la proposta del festival “Livorno al Centro – arte e cultura livornese al centro dell’attenzione”, organizzato e promosso dall’Associazione culturale Riki e dal Comune di Livorno in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni e Fondazione Livorno, sotto la direzione artistica di Riccardo Della Ragione. La tre giorni, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre e completamente gratuita ( cliccate sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma ), nasce con l’intento di rilanciare Livorno e valorizzare i talenti artistici e culturali locali, grazie anche al supporto di tantissimi tra associazioni culturali, artisti locali, attività commerciali, centri commerciali naturali ed operatori turistici. “L’elemento distintivo di questa manifestazione – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – è la diffusione in moltissimi quartieri. Un punto su cui abbiamo cercato di lavorare in questi anni, affinché in tutto il tessuto cittadino si svolgano iniziative di intrattenimento che coinvolgano i residenti a tutti gli effetti, evitando che vivano in un luogo deputato esclusivamente al dormire”. Evento clou dell’iniziativa, l’esposizione delle automobili di Giotto Bizzarrini, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre negli spazi di Porta a Mare dalle 10.30 alle 19, in cui, per la prima volta in Italia, sarà possibile ammirare la 5mila3 revival, un modello ricostruito in Inghilterra da artisti selezionati. “Per l’evento più importante abbiamo deciso di coinvolgere Porta a Mare – spiega Della Ragione – perché è un luogo bellissimo. Cercherò di mantenere la tradizione del brand Bizzarrini e di portare Livorno in giro per il mondo ad altre iniziative. Per quest’anno ci siamo spostati verso la fine settembre e l’idea non ci dispiace, perché è il momento in cui si rientra in città, l’ideale per viverla a 360 gradi. Un festival nato in modo modesto, che ha registrato una grandissima crescita e che si muove molto anche a livello internazionale. Spero che impareranno a conoscerlo anche i livornesi”.

