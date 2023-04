Livorno Librexpo, via alla tre giorni della fiera dell’editoria

Dal 5 al 7 maggio, negli spazi di Porta a Mare, 23 stand editoriali e un’area dedicata alla presentazione dei libri. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa da Consorzio Porta a Mare, Fondazione Lem, Etruria Eventi con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Livorno

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la sua seconda edizione e per il secondo anno consecutivo, “Livorno Librexpo”, la fiera dell’editoria (clicca qui per leggere il programma completo), promossa da Consorzio Porta a Mare, Fondazione Lem, Etruria Eventi con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Livorno. Una tre giorni (5, 6 e 7 maggio) che, dalle 9 alle 21 (venerdì 5 maggio a partire dalle 14), animerà gli spazi dell’area di Porta a Mare con la presenza di ben 23 stand editoriali e di un’area dedicata alla presentazione dei libri, tutto accessibile gratuitamente.

“Dopo la prima edizione – spiega l’ideatore e organizzatore dell’iniziativa Sergio Consani – nonostante la Fortezza Vecchia ci fosse piaciuta molto, abbiamo pensato ad un cambio di location, a qualcosa di nuovo che potesse accogliere anche più editori rispetto alla partenza. Mi piacerebbe che questa manifestazione diventasse anche motivo di curiosità per spingere chi non vive qui a visitare la città”.

“Con Porta a Mare – aggiunge Fabrizio Cremonini, responsabile marketing Igd, società che gestisce il Consorzio – da anni portiamo avanti un discorso legato al mare, a Livorno, all’arte, alla cultura e al territorio. Questo progetto ci è sembrato un ottimo matrimonio tra i nostri scopi e speriamo che possa proseguire nel tempo”.

A promuovere l’evento, anche un video dedicato realizzato dalla Fondazione Lem e disponibile a breve sui canali social della stessa Fondazione e su quelli di Visit Livorno. “Abbiamo creduto – dice il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti – che questa iniziativa si inserisse perfettamente in un programma di attrattiva turistica. Per il prossimo anno speriamo di trasformarlo in un vero e proprio prodotto turistico, che possa invogliare a trascorrere anche più giorni in città”.

A fare gli onori di casa, anche la direttrice commerciale del Consorzio Susanna Del Moretto. “La cosa più bella – commenta – è l’essere riusciti a fare squadra tra enti privati ed istituzioni con un unico obiettivo: quello di promuovere la cultura e di farlo attraverso il mondo dei libri”.

Condividi: