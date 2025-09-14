Livorno si illumina di verde per la Giornata Nazionale SLA: eventi il 18, 19 e 20 settembre

La Giornata Nazionale SLA, giunta nel 2025 alla sua diciottesima edizione, sarà celebrata anche a Livorno con un programma di iniziative realizzate grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’amministrazione comunale.

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza su una patologia rara e gravissima come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che in Italia colpisce circa 6.000 persone. Una malattia che sconvolge la vita non solo dei pazienti ma anche delle loro famiglie, grandi e piccoli, chiamati ad affrontare una quotidianità difficile.

data-end=”973″>AISLA, l’associazione nazionale che da 18 anni riunisce malati, famiglie e sostenitori, organizza questa giornata con lo scopo di accendere i riflettori sulla ricerca e raccogliere fondi per sostenerla.

Anche Livorno, città dal cuore solidale, risponderà “presente!”. La notte tra il 18 e il 19 settembre due luoghi simbolo della città si illumineranno di verde: il Palazzo Comunale e il Mercato Centrale. Il verde, colore della speranza, sarà il filo conduttore di questa iniziativa: tutti i cittadini potranno unirsi simbolicamente accendendo una luce verde nelle proprie case, su terrazze, finestre, vetrine o locali. Ogni luce sarà un segno di vicinanza ai malati e alle loro famiglie.

Il programma proseguirà nella mattina di sabato 20 settembre, dalle 10 alle 14, quando all’interno del Mercato Centrale sarà possibile sostenere la ricerca acquistando la tradizionale bottiglia solidale di Barbera d’Asti DOCG. L’iniziativa è resa possibile grazie alla Regione Piemonte, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, al Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e all’Unione Industriale della Provincia di Asti.

I volontari di AISLA accoglieranno i cittadini con sorrisi, energia e informazioni utili su come continuare a sostenere la ricerca.

Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale di Livorno, al sindaco Luca Salvetti e ai funzionari che hanno reso possibile l’organizzazione.

📸 Se saranno scattate foto delle illuminazioni a tema in città, i cittadini potranno taggare la redazione di QuiLivorno.it nelle storie Instagram, così da dare ulteriore visibilità all’iniziativa.

