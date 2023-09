Lunedì via alla “Caccia al Tesoro tra i libri”

Lunedì 18 settembre alle 17.30 "Caccia al Tesoro tra i libri" un percorso di lettura ad alta voce ed attività ludica alla scoperta della biblioteca. INFO: 0586/824524 oppure inviare una mail a [email protected]

Ultimo appuntamento del programma di appuntamenti estivi “A che libro giochiamo?” dedicati all’animazione e alla lettura per bambini e bambine ed adulti nella Biblioteca dei Ragazzi, promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera.

Lunedì 18 settembre alle 17.30 “Caccia al Tesoro tra i libri” un percorso di lettura ad alta voce ed attività ludica alla scoperta della biblioteca. Partiremo dalla lettura del libro “Il collezionista di insetti” di Alex Griffiths Grossi in cui si raccontano le vicende di George a cui piacciono tantissimo gli insetti e vorrebbe raccoglierli tutti! Una storia divertente sul rispetto di ogni forma di vita e sul tenero rapporto tra un nonno e suo nipote. A seguire nella fase di laboratorio i partecipanti dovranno creare un personale insettario cartaceo.

All’incontro può partecipare un adulto+ un bambino/a 6-8 anni.

Costo: 5 euro per ogni partecipante (1 adulto+ 1 bambino)

Per informazioni e prenotazione (anticipata): Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 oppure inviare una mail a [email protected]

