Mani in pasta: impariamo a tirare la sfoglia
Appuntamento sabato 13 settembre alle 17.30 alla sede Slow Food in via Calafati, 7 (Porto Mediceo). I piccoli chef vivranno un’esperienza culinaria di qualità e suggestiva, ripetibile ogni volta che vorranno anche a casa loro
State già pensando all’ inizio della scuola? Niente paura: Confesercenti Provinciale di Livorno, sotto l’egida di Vetrina Toscana, vi propone un ottimo modo per allentare la tensione ed affogarla in un bel laboratorio culinario!
Grazie a Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Toscana Promozione Turistica per il contributo; a Comune di Livorno per il patrocinio ed in collaborazione con Coop. Itinera Livorno Cultura e Turismo è stato pensato un laboratorio che potremmo definire classico, perché non c’è davvero niente di più tradizionale per la cucina toscana che imparare a fare la pasta fatta in casa.
Grazie alla collaborazione con Slow Food Condotta di Livorno e con la cuoca contadina Paola Chiellini di La Bottega di Campagna Amica, tra farine bio, uova di gallina livornese i piccoli chef vivranno un’esperienza culinaria di qualità e suggestiva, ripetibile ogni volta che vorranno anche a casa loro.
Evento in collaborazione con Slow Food Livorno e la Bottega di Campagna Amica Livorno
Dedicato a bambini da 6 a 10 anni
Incontro sabato 13 settembre ore 17.30 sede Slow Food Via Calafati, 7 ( Porto Mediceo)
Informazioni
Costo a bambino € 10,00
Adulti accompagnatori gratuiti
Difficoltà: Nessuna
Durata: 2 ore ca. incluso degustazione
Disponibilità massima: 25 bambini
Prenotazioni:
Segreteria Coop. Itinera
Tel. 0586.894563
Mobile 348.7382094( whatsApp) Orari di segreteria : 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30
E-mail: [email protected]
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 settembre ore 18
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.