Mani in pasta, laboratorio per bambini da Slow Food

Appuntamento sabato 13 settembre alle 17.30 alla sede Slow Food in via Calafati, 7. Insieme alla cuoca contadina Paola Chiellini i piccoli chef vivranno un’esperienza suggestiva tra farine bio e uova di gallina livornese. Iniziativa di Confesercenti Livorno nell'ambito del programma Vetrina Toscana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 settembre ore 18

State già pensando all’ inizio della scuola? Niente paura: Confesercenti Provinciale di Livorno, sotto l’egida di Vetrina Toscana, vi propone un ottimo modo per allentare la tensione ed affogarla in un bel laboratorio culinario! Grazie a Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Toscana Promozione Turistica per il contributo; a Comune di Livorno per il patrocinio ed in collaborazione con Coop. Itinera Livorno Cultura e Turismo è stato pensato un laboratorio che potremmo definire classico, perché non c’è davvero niente di più tradizionale per la cucina toscana che imparare a fare la pasta fatta in casa.

Grazie alla collaborazione con Slow Food Condotta di Livorno e con la cuoca contadina Paola Chiellini di La Bottega di Campagna Amica, tra farine bio e uova di gallina livornese i piccoli chef vivranno un’esperienza culinaria di qualità e suggestiva, ripetibile ogni volta che vorranno anche a casa loro.

Evento in collaborazione con Slow Food Livorno e la Bottega di Campagna Amica Livorno

Dedicato a bambini da 6 a 10 anni

Incontro sabato 13 settembre ore 17.30 sede Slow Food Via Calafati, 7 ( Porto Mediceo)

Informazioni

Costo a bambino € 10,00

Adulti accompagnatori gratuiti

Difficoltà: Nessuna

Durata: 2 ore ca. incluso degustazione

Disponibilità massima: 25 bambini

Prenotazioni:

Segreteria Coop. Itinera

Tel. 0586.894563

Mobile 348.7382094( whatsApp) Orari di segreteria: 9.30 – 12.30 16.00 – 18.30

E-mail: [email protected]

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 settembre ore 18

