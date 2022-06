Martedì 28 tango-terapia al Museo di Storia Naturale

Appuntamento martedì 28 giugno, alle 21, con la compagnia di Carina Calderon e Alfredo Astesiano. Per informazioni e prenotazioni: segreteria del Museo, tel: 0586/266711-34, oppure scrivere a: [email protected], orario: lun/mer ore 9-13; martedi anche dalle 15-18

Martedì 28 giugno, alle 21, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, la compagnia di Carina Calderon e Alfredo Astesiano, presenta lo spettacolo Tango terapia, con la partecipazione speciale di Federico Pierro e gli allievi della Scuola.

Alfredo, perseguitato dal tango per il quale crede di impazzire, grazie alla guida dell’affascinante terapeuta riesce ad affrontare le sue paure e abbraccia la vita trovando infine l’amore. Ingresso biglietto intero 10 euro.

Carina Calderon è una maestra, coreografa e ballerina argentina con una grande esperienza nell’ insegnamento del tango argentino. Per oltre 20 anni ha fatto parte della Compagnia “Tango x2”, e ballato in forma stabile nelle case di tango della città di Buenos Aires. E’ stata inoltre regista e coreografa di molti spettacoli, tra i quali “La Bodeguita del Tango”, “Postales de tango” , “Tu Vuleta”; “Una Tango Antes de Partir”. E’ fondatrice della compagnia argentina “Improvizacion tango” , della scuola in Toscana di tango argentino e di tango terapia nelle città di Messina e Reggio Calabria.

