Martedì 9 maggio “Parliamo di Cinema” a Villa Maria

L’appuntamento (alle 17) è con il professor Marco Bardini, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Pisa. Nell’intervento L’isola di Arturo: dal romanzo al film, parlerà del rapporto tra cinema e letteratura, analizzando nello specifico il caso del film diretto nel 1962 da Damiano Damiani e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Elsa Morante

Sono partiti il 18 aprile e continueranno fino al 30 maggio gli incontri di approfondimenti sul cinema presso il Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, nella bella cornice di Villa Maria.

La rassegna Parliamo di Cinema, promossa dal Comune di Livorno e organizzata dalla Cooperativa Itinera è suddivisa in quattro giornate che avranno luogo sempre il martedi pomeriggio a partire dalle ore 17.

Dopo il primo incontro sulla storia del cinema con il regista e scrittore Leandro Giribaldi ed il secondo incontro con il maestro Luca Bagagli sui meccanismi emotivi nella musica per film di Ennio Morricone, martedi 9 maggio l’appuntamento è con il professor Marco Bardini, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Pisa.

Nell’intervento L’isola di Arturo: dal romanzo al film, parlerà del rapporto tra cinema e letteratura, analizzando nello specifico il caso del film diretto nel 1962 da Damiano Damiani e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. Esperto conoscitore della scrittrice, nella vita amica e consigliera di tanti attori, Marco Bardini ha studiato a lungo il rapporto di Elsa Morante con il cinema, compilando saggi e contributi in materia, tra cui il libro “Elsa Morante e il cinema”, pubblicato da ETS nel 2014.

La rassegna terminerà il 30 maggio con l’incontro Truman Capote, uno scrittore prestato al cinema, una proposta bibliografica tra letteratura e cinema curata da Tiziana Solari, bibliotecaria ed appassionata di cinema della Cooperativa Itinera. Autore di romanzi come “Colazione da Tiffany” e “A sangue freddo” ma anche sceneggiatore per lo schermo ed il teatro, Capote verrà proposto tramite video, letture di brani e suggerimenti per approfondirne l’opera.

Entrambi gli appuntamenti rientrano nel Maggio dei Libri 2023, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura che fa capo al Ministero della Cultura, che sostiene il valore sociale dei libri e per la quale sono stati organizzati eventi in tutte le sedi della Biblioteca Labronica.

