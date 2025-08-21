“Mascagni Night”: viaggio musicale sotto le stelle ad Antignano

Appuntamento sabato 23 agosto alle 21,30 (ingresso libero). La Mascagni Night è un’esperienza immersiva tra musica, storia e paesaggio, e vede in primo piano la partecipazione dei talenti del Conservatorio Mascagni di Livorno, protagonisti in ben tre delle sei stazioni previste

Un viaggio sonoro lungo oltre un chilometro di passeggiata sul mare, per celebrare l’80° anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni. Sei “stazioni musicali” (a ingresso libero) animeranno la notte livornese di sabato 23 agosto a partire dalle 21.30, all’interno del cartellone del Mascagni Festival, con le voci e gli strumenti di giovani interpreti, in un dialogo tra tradizione e innovazione, tra memoria e contemporaneità.

La Mascagni Night è un'esperienza immersiva tra musica, storia e paesaggio, e vede in primo piano la partecipazione dei talenti del Conservatorio Mascagni di Livorno, protagonisti in ben tre delle sei stazioni previste, a testimonianza del ruolo centrale che l'Istituzione musicale cittadina gioca nel formare le nuove generazioni di musicisti e nel promuovere una cultura musicale viva, inclusiva e proiettata verso il futuro.

Il percorso si aprirà all’Hotel Universal (stazione 1), dove i presenti potranno godere di un momento di grande impatto scenico e musicale: tutta la classe di violoncello del Conservatorio, guidata dal Maestro Luca Provenzani, trasformerà infatti il paesaggio marino in palcoscenico naturale, tra classico, contemporaneo e contaminazioni pop.

Lungo la scalinata di Antignano (stazione 3), saranno invece due giovani chitarristi (Chiaramonti e Salvini) a dar vita a una performance intima e intensa, con un repertorio moderno che esplora le sfumature emotive e timbriche dello strumento.

Infine, presso lo scoglio della Tamerice (stazione 4), le sonorità del jazz contemporaneo accoglieranno il pubblico con un set raffinato proposto da un quartetto interamente composto da allievi del Conservatorio Mascagni (Gregori, Carone, Pesi e Incerti).

La Mascagni Night, promossa nell’ambito del Mascagni Festival e in collaborazione con la Mascagni Academy, si conferma occasione per riscoprire la musica come ponte tra generazioni, territori e linguaggi, con il Conservatorio Mascagni in prima linea nel formare i musicisti di domani.

Ecco, nel dettaglio, le tre stazioni con i musicisti del Conservatorio Mascagni protagonisti:

Stazione 1 – Hotel Universal

Arkattak Cello Orchestra diretta dal M° Luca Provenzani e composta da Luca Provenzani, Giada Campanelli, Giovanni Agostini, Carola Rinaldo, Alice Matteoni, Arianne Bringas, Carmen Dami, Leonardo Giovannini, Elisabetta Mannini, Anna Parisi

Solisti: Giada Campanelli, Leonardo Giovannini eLuca Provenzani

In programma musiche di Piatti, Sollima, Villa-Lobos e un omaggio ai Queen

Stazione 3 – Scalinata di Antignano

“Ombre e luci oltre le corde” con Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini

Un duo di chitarre classiche per un repertorio contemporaneo firmato Giorgio Mirto

Stazione 4 – Scoglio della Tamerice

“Sogni in quattro tempi” con lo Stefano Gregory Quartet

Stefano Gregori (chitarra), Francesco Carone (pianoforte), Simone Pesi (contrabbasso), Tommaso Incerti (batteria)

Brani di Herbie Hancock e Buster Williams

Il programma completo della Mascagni Night qui: https://mascagnifestival.it/evento/mascagni-night/

